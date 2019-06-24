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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
24.06.2019 - 08:54, Son Güncelleme:

Suudi Arabistan, BAE, ABD ve İngiltere'den ortak açıklama

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Suudi Arabistan, BAE, ABD ve İngiltere'den ortak açıklama

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İngiltere ve ABD, İran ile Yemen konusunda ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, dört ülkenin bölgede artan gerilim ile İran'ın "istikrarı bozan faaliyetlerinin yol açtığı tehditler" konusunda endişesi dile getirilirken, bunlara örnek olarak 12 Mayıs ve 13 Haziran'da petrol tankerlerine yönelik saldırılar gösterildi.

Bu saldırıların uluslararası su yollarına tehdit oluşturduğu kaydedilen açıklamada, "İran'ı, bölgesel istikrarı tehdit eden eylemlerini durdurmaya ve gerilimleri azaltmak için diplomatik çözümler aramaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

İran yapımı füze ve insansız hava araçları kullanılarak, Suudi Arabistan'ı hedef alan Husi saldırılarından da endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, özellikle 12 Haziran'da Abha Havaalanına yönelik saldırı kınanarak, "İran destekli Husilere bu tür saldırılarına derhal son vermesi çağrısında bulunuyoruz." talebine yer verildi.

Yemen'deki barış sürecine olan desteğin yinelendiği açıklamada, tarafların Hudeyde Anlaşmasının uygulanmasının hızlandırılması için ortak Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesine yapıcı bir şekilde katılmaları istendi.

Açıklamada, "Husileri, Salif ve Ras-Issa limanlarından tamamen çekilmeye çağırıyoruz." ifadesi de yer aldı.

Açıklamada ayrıca, Stockholm Anlaşmasının uygulanmasının, Yemen'de çatışmaya son verecek kalıcı bir siyasi uzlaşma için bir süreci başlatma fırsatı sunacağı belirtildi.

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