Suudi Arabistan: Arkasında biz yokuz
Suudi Arabistan tarafından yapılan açıklamada, İran bayraklı tankerde yaşanan patlamaların arkasında Suudi Arabistan'ın olmadığı söylendi.
Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında seyir halindeki İran bayraklı Sabiti adlı petrol tankerinde cuma günü yerel saatle 05.00 ile 05.20 arasında 2 ayrı patlama olmuştu.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın olayın arkasında olmadığı vurgulandı.
Konuyla ilgili açıklama yapan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, tankerin Kızıldeniz'in doğusunda seyir halindeyken iki kez hedef alındığını duyurmuştu.
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