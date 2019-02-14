Suudi Arabistan AB'nin kararını esefle karşıladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSuudi Arabistan AB'nin kararını esefle karşıladı
GeriDünya Suudi Arabistan AB'nin kararını esefle karşıladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
14.02.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

Suudi Arabistan AB'nin kararını esefle karşıladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Suudi Arabistan AB'nin kararını esefle karşıladı

Suudi Arabistan, Avrupa Birliği'nin (AB) kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele standartlarına uymadığı için kara listeye alması karşısında üzüntü duyduğunu belirtti.

Suudi Arabistan'ın resmi haber sitesi SPA'da yer alan habere göre, Riyad yönetimi, AB'nin söz konusu kararının ardından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadeleye ilişkin pek çok yasa ve prosedürü, bu tür suçlarla ilgili riskleri azaltmak adına onaylamış olmasına rağmen AB'nin kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele standartlarına uymadığı için kara listeye alması karşısında üzüntü duyduğunu savundu.

Riyad yönetimi, kara para aklama ve terörizmin finansmanı kapsamında gösterilen küresel çalışmalara güçlü bağlılığını yineleyerek, bu konuda uluslararası düzeyde ortakları ve müttefikleriyle iş birliği yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, terör örgütü DEAŞ'le mücadele eden uluslararası koalisyonun temel ortağı olan Suudi Arabistan'ın, ABD ve İtalya ile birlikte teröre finans sağlanmasıyla mücadele eden gruba liderlik ettiği hatırlatılarak, Riyad yönetiminin, geçtiğimiz yıllarda, kara para aklama, terörizmin finansmanıyla mücadele ve bunlarla ilgili risklerin azaltılmasını amaçlayan bir dizi yasayla birlikte prosedürü onayladığı ve uyguladığına dikkati çekildi.

Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu'nun (FATF) Eylül 2018 raporunda Suudi Arabistan'ın grubun tavsiyelerine olan bağlılığına yönelik memnuniyetine işaret edildi.

MALİYE BAKANINDAN ZİYARET DAVETİ

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan ise kara para aklama ve terörizmin finanse edilmesiyle mücadele konularındaki bağlılığının ülkesinin stratejik öncelikleri arasında olduğunu aktararak, bu hedefe ulaşmak için düzenleyici ve yasal çerçeveyi geliştirmeye ve iyileştirmeye devam edeceklerini kaydetti.

AB'nin söz konusu kararının uygulamadan önce Avrupa Parlamentosu'nun oylama aşamasından geçeceğine dikkati çeken Cedan, Avrupa Komisyonu yetkililerini ve Avrupa Parlamentosu üyelerini, Suudi Arabistan'ın kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında sarf ettiği uluslararası, bölgesel ve yerel düzeydeki girişimlerle birlikte devam eden çabalarını müşahede etmek için ülkesine davet etti.

Cedan, ülkesinin Avrupa Komisyonu yetkilileriyle iletişim halinde olacağını kaydederek, uluslararası ve bölgesel düzeyde kara para aklama ve terörle mücadele mekanizmalarının güçlendirilmesine katkıda bulunmak için Avrupa Birliği'ndeki ortaklarıyla yapıcı bir diyaloğu beklediğini ifade etti.

SUUDİ ARABİSTAN'IN KARA LİSTEYE ALINMASI

AB Komisyonu dün yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ı kara para aklamayla ve terörizmin finansmanıyla mücadele standartlarına uymadığı için kara listeye aldığını duyurmuştu.

Söz konusu listede Suudi Arabistan'ın yanı sıra, Afganistan, Amerikan Samoası, Bahamalar, Botsvana, Kuzey Kore, Etiyopya, Gana, Guam, İran, Irak, Libya, Nijerya, Pakistan, Panama, Porto Riko, Samoa, Suudi Arabistan, Sri Lanka, Suriye, Trinidad ve Tobago, Tunus, ABD Virgin Adaları ile Yemen yer alıyor.

Liste sonucunda, AB kurallarına tabi banka ve diğer finans kurumları şüpheli para hareketlerini daha iyi belirlemek için bu yüksek riskli ülkelerin finans kurumları ve müşterilerinin işlemlerine yönelik daha fazla kontrol ve denetim yapacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Sudan'da iki gösterici öldü

ABD'de hükümetin açılma çabaları sonuç getirmedi

Dünya ayağa kalktı! Askeri müdahale mesajı kriz yarattı

Son dakika... Rusya'dan Venezuela açıklaması