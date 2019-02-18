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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
18.02.2019 - 11:47, Son Güncelleme:

Suudi Arabistan 2 bin 107 Pakistanlı mahkumu serbest bırakacak

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Suudi Arabistan 2 bin 107 Pakistanlı mahkumu serbest bırakacak

Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Favad Çaudri, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın emriyle Suudi hapishanelerinde bulunan 2 bin 107 Pakistanlı mahkumun serbest bırakılacağını bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çaudri, konunun Muhammed bin Selman'a Başbakan İmran Han tarafından dün yapılan toplantıda iletildiğini kaydetti.

Veliaht Prens'in mahkumların derhal serbest bırakılması emrini verdiğini aktaran Çaudri, "Pakistan Başbakanı Han'ın talebine karşılık olarak Muhammed bin Selman, Suudi hapishanelerinde yatan 2 bin 107 mahkumun derhal serbest bırakılmasını emretti." ifadelerine yer verdi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi, sosyal medya paylaşımda, "Veliaht Prens, 2 bin 107 mahkumun derhal serbest bırakılmasına karar verdi. Kalan mahkumların davaları ise yeniden görülecek. Pakistan halkı Başbakan Han'ın talebine hemen cevap verdiği için majestelerine teşekkür eder." ifadesini kullandı.
Han ve Muhammed bin Selman arasında dün yapılan toplantıda Han, Pakistanlı hacıların Suudi Arabistan yolculukları ile vize işlemlerinin kolaylaştırılmasını ve Suudi Arabistan hapishanelerindeki 3 bini aşkın Pakistan vatandaşının serbest bırakılmasını talep etmişti.

Kureşi'nin ağustosta federal meclise sunduğu raporda, Orta Doğu hapishanelerindeki Pakistanlı sayısının 6 bin 450 olduğu belirtilmişti. Bu kişilerden yaklaşık 3 bininin Suudi Arabistan, 2 bin 600'ünün ise Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki cezaevlerinde bulunduğu kaydedilmişti.

Umman, Katar, Yemen ve Kuveyt gibi ülkelerdeki cezaevlerinde de Pakistanlıların bulunduğu aktarılan raporun yanı sıra İçişleri Bakanlığının raporunda da yurt dışında yaşayan 8 milyonu aşkın Pakistanlının yaklaşık 11 bin 800'ünün cezaevinde olduğu bilgisi paylaşılmıştı. Raporda, Avrupa'da en çok Pakistanlı mahkumun bin 842 ile Yunanistan'da olduğu bildirilmişti.

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