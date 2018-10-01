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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
01.10.2018 - 12:44, Son Güncelleme:

Sütyenli klip çeken Kırgız şarkıcı: Ölüm tehditleri alıyorum

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Sütyenli klip çeken Kırgız şarkıcı: Ölüm tehditleri alıyorum

Kırgızistan'da sütyeniyle klip çeken 19 yaşındaki pop şarkıcısı Zere Asilbek, ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

Cinsel ayrımcılığı konu alan şarkısı nedeniyle sosyal medyada büyük bir tartışma başlatan Asilbek, birçok kişi tarafından "ahlaksızlıkla" ve ülkenin genç kızlarına kötü örnek olmakla suçlandı. Asilbek'e destek verenler de oldu.

Asilbek'in şarkısında 'Bizi, bizim özgürlüğümüz yaratacak. Bir gün gelecek kimse bana ne giymem gerektiğini söyleyemeyecek" ifadeleri yer alıyor.

BBC'ye konuşan Asilbek, bu tartışmanın kadınların yaşadıklarıyla ilgili farkındalık yaratacağını vurguladı.

'Eskiden böyle şeyler için insan öldürürlerdi'

Asilbek, "Şarkım kadınlar ve genel olarak insanlar hakkında. Kimse tarafından yargılanmadan ve kimseyi yargılamadan, istediklerini yapabilmeleri, istediklerini giyebilmeleri, ne istiyorlarsa onu olabilmeleriyle ilgili. Tüm tepkilere olumlu bakıyorum. Çünkü bu tartışmanın başlaması gerekiyordu. Tartışma, sorunumuzla ilgili farkındalık yaratacak" dedi.

BBC'nin konuştuğu genç bir Kırgız kadın ise "Kırgız kızları namusuna sahip çıkmalı. Vücüdunu sergilememeli' derken", bir Kırgız adamı "Eskiden bu tür şeyler için insan öldürürlerdi. Kimse onu öldürsün demiyorum ama davranışlarına dikkat etmeli' diye konuştu.

'Başını ezeceğiz'

Klipte, sütyenli kadınlarla birlikte başörtülü kadınlar da yer alıyor. Kliple ilgili bazı yorumlarda, "Başörtüsü ve çıplak kadınlar. Allah bizi korusun", "Kırgız kızlarıyla alay ediyor", "İğrenç", "Başını ezeceğiz', "İstiyorsan git çıplak dolaş ama kızlarımıza kötü örnek olma", "Burası Avrupa ya da Amerika değil", "Sarkmış memelerini göstermenin neresi cesaret?" ve "Ahlaksızlığı özendiriyorsun" deniyor.

Human Rights Watch (İnsan Hakları İzleme Örgütü), 1991'de Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsız olan 6 milyon nüfuslu muhafazakar ülkede kadına yönelik şiddetin yaygın olduğunu ve şiddet vakalarının çoğunun mahkemeye taşınamadığını söylüyor.

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