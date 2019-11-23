Sürpriz ziyarette dikkat çeken detay: Trump gibi!
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, sürpriz bir şekilde geldiği Irak'ta ABD'li askerleri ziyaret ettikten sonra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani ile görüştü ancak Irak merkezi hükümeti yetkilileriyle bir araya gelmedi. ABD Başkanı Trump da 26 Aralık 2018'de Irak'ı sürpriz bir şekilde ziyaret etmiş ve Iraklı yetkililerle görüşmemişti. İki ziyaret de önceden duyurulmamıştı.
Irak Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Pence'in, Irak güvenlik güçlerine terör örgütü DEAŞ ile mücadelede destek veren Enbar'ın batısındaki Aynu'l Esad Üssü'nde bulunan ABD'li askerleri ziyaret ettiği belirtildi.
Pence'in, Enbar'dan sonra Erbil'e geçtiği, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile de telefonla görüştüğü ifade edildi.
Açıklamada, Pence ile Abdulmehdi'nin telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkiler ve dayanışmanın güçlendirilmesinin yanı sıra Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerde dile getirilen reform taleplerine karşılık verilmesi için gerçekleştirilen icraatlar ve reformların ele alındığı bildirildi.
Abdulmehdi'nin, Irak'ın egemenlik ve istikrarının önemi, Irak'taki tüm unsurların çıkarlarının korunmasıyla silahın devletin elinde olmasına vurgu yaptığı belirtildi.
Pence de Twitter hesabı üzerinden askeri üste eşi Karen Pence ile çektirdiği fotoğrafları paylaşarak, Şükran Günü için Irak'ta olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.
PENCE, ERBİL'DE BARZANİ İLE GÖRÜŞTÜ
IKBY medyasında yer alan haberlere göre Pence, Enbar'daki ABD askerlerini ziyaret ettikten sonra Erbil Uluslararası Havalimanı'nda IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani ile bir araya geldi.
Pence'in ziyareti de Trump'ın 26 Aralık 2018'de ziyareti gibi önceden duyurulmamıştı.
AÇIKLAMADA BULUNDU
Pence, Irak'ın batısındaki Aynu'l Esed Üssü'nde ABD'li askerleri ziyaret ettikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin içeriği hakkında bilgi paylaşımında bulunan Pence, "Başbakan Abdulmehdi ile Irak'ta son birkaç haftadır devam eden protestoları konuştuk. Bana şiddetten uzak durulması için çalıştıklarını söyledi. İran'daki gösterileri de ele aldık." ifadelerini kullandı.
Abdulmehdi'nin, kendisine Irak'ta demokratik sürecin bir parçası olarak barışçıl gösteriler düzenleyen göstericilere saygı duyulup korunacağı sözünü verdiğini belirten Pence, "Ben de kendisini, göstericilerin reform taleplerine kulak vermesi konusunda teşvik ettim." dedi.
İran'ın Irak üzerinde kötü bir etkisinin olduğunu dile getiren Pence, bu konuda şunları kaydetti:
"Başkan Trump'ın Irak'taki taahhüdü, bağımsız ve egemen bir Irak'tır. İran'ın Irak'taki kötü etkisini göz önünde bulunduruyoruz. Başbakan Trump, bu konuda çok net ve Başbakan Abdulmehdi ile de bunu konuştuk. Irak halkı için arzuladığımız, Irak'ın İran'ın kötü eskisinden kurtulduğunu görmektir."
TRUMP DA SADECE ABD ASKERLERİNİ ZİYARET ETMİŞTİ
ABD Başkanı Trump da 26 Aralık 2018'de Irak'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek, herhangi bir Iraklı yetkiliyle görüşmeden Aynu'l Esad Askeri Üssü'ne gitmişti.
Iraklı siyasiler ve İran'a yakın milis güçleri, Trump'ın geçen yıl yaptığı ziyarete büyük tepki göstermiş ve Irak'ın egemenliğinin ihlal edildiğini savunmuştu.
Saddam Hüseyin rejimini devirmek için Mart 2003'te Irak'ı işgal eden ABD'nin bu ülkede bilinen 9 askeri üssü var. ABD, 2011'de Irak'tan çekilse de buradaki varlığını bu üslerle güçlendirdi. ABD'nin Irak'ta halihazırda yaklaşık 5 bin askeri bulunuyor.
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