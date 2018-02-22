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    Suriye’yle diyalogda ısrarcı

    Nerdun HACIOĞLU / MOSKOVA
    22.02.2018 - 00:58 | Son Güncelleme:

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afrin konusunda önceki gün yaptığı, “Ankara ile Şam temasa geçmeli” imalı mesajını dün daha net ifadelerle dile getirdi.

    Slovenya ziyareti sırasında Suriye ve özellikle Afrin konusunun tekrar gündeme gelmesi üzerine Rusya’nın görüşünü tekrarlayan Sergey Lavrov, “Afrin krizine çözüm konusunda görüşümüzü defalarca dile getirdik. Suriye’de mevcut ve yeni ortaya çıkan en büyük problemlerin dahi temel prensip olarak bu ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması çerçevesinde Suriye resmi hükümetiyle görüşülmesi gerektiğini söyledik. Suriye ile ilgili tüm dış oyuncular ve özellikle bu ülkede varlık gösterenler Suriye yönetimiyle diyalog başlatılmasının gereğini artık idrak etmeliler” dedi. 

    Etiketler: gazetehaberleri , lavrov , suriye
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