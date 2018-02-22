Suriye’yle diyalogda ısrarcı

Slovenya ziyareti sırasında Suriye ve özellikle Afrin konusunun tekrar gündeme gelmesi üzerine Rusya’nın görüşünü tekrarlayan Sergey Lavrov, “Afrin krizine çözüm konusunda görüşümüzü defalarca dile getirdik. Suriye’de mevcut ve yeni ortaya çıkan en büyük problemlerin dahi temel prensip olarak bu ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması çerçevesinde Suriye resmi hükümetiyle görüşülmesi gerektiğini söyledik. Suriye ile ilgili tüm dış oyuncular ve özellikle bu ülkede varlık gösterenler Suriye yönetimiyle diyalog başlatılmasının gereğini artık idrak etmeliler” dedi.