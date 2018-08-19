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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerDünya Haberleri‘Suriye’ye saçma sapan ödemeyi kestik’
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Dünya
19.08.2018 - 23:42, Son Güncelleme:

‘Suriye’ye saçma sapan ödemeyi kestik’

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‘Suriye’ye saçma sapan ödemeyi kestik’

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Suriye’de istikrarın sağlanması için vermeyi vaat ettiği 230 milyon dolarlık fonun başka bölgelere kaydırılacağını açıklamasının ardından Başkan Donald Trump’tan da bu konuda bir tweet geldi. Trump, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “ABD, Suriye’ye yaptığı saçma sapan 230 milyon dolarlık gelişim ödemesine son verdi. ABD yerine Suudi Arabistan ve Ortadoğu’daki diğer zengin ülkeler ödeme yapmaya başlayacak. ABD’nin, ordumuzun ve bize yardım eden diğer ülkelerin gelişmesini istiyorum!”

FON KAYDIRILACAK   
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından Beyaz Saray ile koordinasyon halinde alınan son karar gereği, Suriye’de DEAŞ’tan kurtarılan bölgelerde yeniden istikrarın sağlanması için daha önce verilmesi taahhüt edilen 230 milyon dolarlık fonun başka bölgelere aktarılacağını açıklamıştı.

ORTAK KARAR
Sözcü Nauert, “Bu kaynak, ABD’nin diğer dış politika önceliklerine harcanacaktır” ifadesini kullanırken, kararın Beyaz Saray, Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı arasında ortak bir şekilde alındığına işaret etmişti.

Yine başta Suudi Arabistan olmak üzere Suriye’de DEAŞ’tan kurtarılan ve halihazırda YPG/PKK’nın omurgasını oluşturduğu SDG’nin denetiminde olan bölgelerde kullanılmak üzere 300 milyon dolarlık yardım taahhüdünün söz konusu olduğu açıklanmıştı.

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