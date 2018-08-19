‘Suriye’ye saçma sapan ödemeyi kestik’
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Suriye’de istikrarın sağlanması için vermeyi vaat ettiği 230 milyon dolarlık fonun başka bölgelere kaydırılacağını açıklamasının ardından Başkan Donald Trump’tan da bu konuda bir tweet geldi. Trump, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “ABD, Suriye’ye yaptığı saçma sapan 230 milyon dolarlık gelişim ödemesine son verdi. ABD yerine Suudi Arabistan ve Ortadoğu’daki diğer zengin ülkeler ödeme yapmaya başlayacak. ABD’nin, ordumuzun ve bize yardım eden diğer ülkelerin gelişmesini istiyorum!”
FON KAYDIRILACAK
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından Beyaz Saray ile koordinasyon halinde alınan son karar gereği, Suriye’de DEAŞ’tan kurtarılan bölgelerde yeniden istikrarın sağlanması için daha önce verilmesi taahhüt edilen 230 milyon dolarlık fonun başka bölgelere aktarılacağını açıklamıştı.
ORTAK KARAR
Sözcü Nauert, “Bu kaynak, ABD’nin diğer dış politika önceliklerine harcanacaktır” ifadesini kullanırken, kararın Beyaz Saray, Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı arasında ortak bir şekilde alındığına işaret etmişti.
Yine başta Suudi Arabistan olmak üzere Suriye’de DEAŞ’tan kurtarılan ve halihazırda YPG/PKK’nın omurgasını oluşturduğu SDG’nin denetiminde olan bölgelerde kullanılmak üzere 300 milyon dolarlık yardım taahhüdünün söz konusu olduğu açıklanmıştı.
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