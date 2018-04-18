Suriye’nin kuzeyine Arap gücü
ABD Başkanı Donald Trump’ın bir süre önce Suriye’deki askerlerini çekme niyetini açıklamasından sonra Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Trump yönetiminin bu ülkedeki Amerikan askeri birliğinin yerini Arap ülkelerinden oluşan çokuluslu bir askeri gücün alması planı üzerinde çalıştığını yazdı.
TERÖR örgütü DEAŞ’ın Suriye’de ağır darbe alması sonrası bölgedeki Amerikan askeri varlığına dair tartışmalar sürüyor. WSJ’ye göre Washington’un masasındaki yeni plan, Suriye’deki 2 bin civarındaki Amerikan özel kuvvet askerinin çekilmesi, yerine de aralarında Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar’dan askerlerin görev yapmasını öngörüyor. Asker konuşlandırma planı Washington’ın bu Arap ülkelerinden Suriye’nin kuzeyinin yeniden imarı için milyarlarca dolar talep etmesini izliyor.
BOLTON DEVREDE
Detayları Suriye’ye yönelik 14 Nisan’daki ABD, İngiltere ve Fransa’nın füze saldırısından hemen sonra ortaya çıkan yeni plan, ülkede otorite boşluğunun önüne geçmeyi hedefliyor. WSJ, Trump’ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un, Mısır’ın bu çabaya destek verip vermeyeceğini öğrenmek için geçici istihbarat şefi Abbas Kamil’i aradığını yazdı. Habere göre; bazı ABD’li yetkililer görüşmeyi doğruladı ve Washington yönetiminin Körfez devletlerine de ulaştığını belirtti.Adı açıklanmayan bir yetkili, “Suudi Arabistan, Katar ve BAE’nin hepsine mali ve daha geniş anlamda katkı maksadıyla yaklaşıldı” dedi. Bazı Amerikalı askeri yetkililere göre; Suriye’de DEAŞ’ın tam olarak yenilgiye uğratılması zor. Amerikan askerinin çekilmesi sonrası bir Arap askeri gücünün Suriye’ye konuşlandırılması ise bazı engellerle karşılaşabilir.
Trump, nisan başında ABD askerlerinin Suriye’den çekilme sürecinin hızlandırılması gerektiğini söylemişti. ABD Başkanı, Suudi Arabistan’dan Suriye’de kurtarılan bölgelerin imarı için 4 milyar dolar (16.4 milyar TL) da istemişti.
‘UYGULANMASI ZOR’
Amerikan “Middle East Institute” adlı düşünce kuruluşundan üst düzey uzman Charles Lister böyle bir gücün oluşturulmasının zor olacağını, zira Suudi Arabistan ve BAE’nin Yemen’de Husilere karşı savaş yürüttüğünü, Mısır’ın da Esad rejiminin denetiminde olmayan bir bölgeyi savunmakta isteksiz olabileceğini söyledi. Lister, ABD, askerlerin bir bölümünü Suriye’de tutmaya devam etmezse Arap devletlerinin asker göndermek istemeyeceğini de ekledi.
BLACKWATER’IN KURUCUSU DEVREDE
Amerikalı yetkililere göre bölgesel bir güç, ABD’nin desteklediği yerel Kürt ve Arap savaşçılarla birlikte çalışmalı. DEAŞ’ın dönmesini ve İran destekli güçlerin eski DEAŞ topraklarına girmesini önlemeli. Irak’taki cinayetlerle gündeme gelen eski güvenlik şirketi Blackwater’ın kurucularından Erik Prince, Suriye’de bir güç oluşturmak için Arap yetkililerin kendisiyle gayriresmi olarak temas kurduğunu, ancak Trump’ın ne yapacağını görmek için beklediğini söyledi.
MISIR NE DER?
WSJ’ye göre Mısır’ın bu plana nasıl yaklaşacağı meçhul. Bu ülkenin büyük bir orduya sahip olduğunu yazan gazete, Mısır’ın Sina Yarımadası’nda DEAŞ’a karşı savaştığına, Libya ile sınır güvenliği için çok sayıda birliği o bölgede konuşlandırdığına dikkat çekti.
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