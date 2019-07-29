Suriye'nin Deyrizor ilinde koalisyon saldırısında 5 sivil öldü
ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının Suriye'nin Deyrizor iline bağlı Zir beldesine gerçekleştirdiği hava saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti.
ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Suriye'nin doğusundaki Deyrizor iline düzenlediği hava saldırısında 5 sivil yaşamını yitirdi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD öncülüğündeki koalisyona ait savaş uçakları gece geç saatlerde Deyrizor ilinin doğusunda terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Zir beldesinde, tarlada çalışan çiftçileri "DEAŞ üyesi oldukları" şüphesiyle hedef aldı.
Saldırı sonucu 5 sivil hayatını kaybetti.
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