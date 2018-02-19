Suriye'nin Afrin hamlesine Türkiye'den ilk yanıt

ÇAVUŞOĞLU'nun ifadeleri şöyle; "Tehdit oluşturan YPG/ PKK örgütünü temizlemek için bu operasyonu başlattık. Dolayısıyla her zaman Suriye'nin sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğü konusunda vurgumuzu yapıyoruz. Ve bu konuda da yine Ürdün ile aynı çizgideyiz. Ve en güçlü destekleyen ülkelerden bir tanesi biziz. Şimdi rejim buraya girer mi girmez mi? Girerse ne için girer? Bu önemli. Eğer rejim buraya PKK’yı YPG’yi temizlemek için girerse problem yok. Eğer rejim burada YPG’yi korumak için, koruma sağlamak için giriyorsa; bizi, Türkiye’yi ve Türk askerini hiç kimse durduramaz. Bu Afrin için de geçerlidir, Münbiç için de geçerlidir, Fırat’ın doğusu için de geçerlidir. Bu nokta önemlidir. Tehdit oluşturan YPG/PKK örgütünü temizlemek için bu operasyonu başlattık. Dolayısıyla her zaman Suriye'nin sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğü konusunda vurgumuzu yapıyoruz. Ve bu konuda da yine Ürdün ile aynı çizgideyiz. Ve en güçlü destekleyen ülkelerden bir tanesi biziz."

Suriye devlet televizyonu, Esad rejimi yanlısı güçlerin birkaç saate kadar Afrin'e gireceğini iddia etmişti.

Geçtiğimiz günlerde Esad ve PKK arasında Afrin için işbirliği yapacaklarına ilişkin iddialar çıkmış; Reuters, terör örgütü PKK'nın uzantısı SDG'nin Esad rejim güçleri ile anlaştığını, Esad güçlerinin Afrin'e gireceğini iddia etmişti.

TERÖR ÖRGÜTÜ SIKIŞTI, PAZARLIĞA BAŞLADI

Anadolu Ajansı'nın haberine göre ise Afrin'de TSK ve ÖSO'nun kuzey, batı, kuzeybatı, güneybatı ve doğu yönlerinde 70'ten fazla noktayı ele geçirmesi üzerine terör örgütü PYD/PKK sıkıştı. Bunun üzerine örgüt, kendini korumaya alabilmek için Esad rejimiyle müzakere trafiğini yoğunlaştırdı. Geçen hafta içinde, İran destekli Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Mayadin televizyon kanalı, PYD/PKK'nın Afrin'i Esad rejimine devretmesi için ilk görüşmeyi yaptıklarını öne sürmüştü.



AA'nın haberine göre Halep'in kuzeyindeki Şehba kasabasında bir araya gelen terör örgütü PYD/PKK ile Esad rejimi arasındaki toplantıda uzlaşma sağlanamadı.



Esad rejimi, Afrin'deki tüm PYD/PKK üyesi teröristlerin silahlarını bırakarak teslim olması şartı koşarken, örgütün bunu kabul etmediği, görüşmelerin sürdüğü iddia edildi.



MENBİÇ MODELİ İDDİASI



Esad rejimi, Fırat Kalkanı harekâtı sırasında da Bab ilçesinin batısında TSK ve ÖSO ile PYD/PKK arasında yaşanan çatışmalarda terör örgütüne yardımcı olmuştu. Türkiye'nin Menbiç'e yönelik operasyon ihtimaline karşı, Esad rejimi, Menbiç'in batısında Fırat Kalkanı harekâtı bölgesine sınır hatta asker konuşlandırmıştı.



AA muhabirine bilgi veren yerel kaynaklar, Afrin'de terör örgütünün silah bırakmak istemediği gibi, yönetimi de rejime devretmek istemediğini, bunun üzerine Menbiç modelinin müzakere edilmeye başlandığını ifade etti. PYD/PKK ve Esad rejiminin uzlaştığı iddia edilen Menbiç modeline göre, rejim, Afrin'e temsili sayıda askeri unsur sevk edecek. Rejim askerleri, Zeytin Dalı harekâtıyla cephe durumundaki bölgelere yerleşecek.