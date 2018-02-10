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    Suriyeliler güvenli bölgelere kaçıyor

    İHA
    10.02.2018 - 14:01 | Son Güncelleme:

    Suriyeliler çatışma bölgesinden güvenli yerlere kaçıyor. ÖSO askerleri PKK/PYD zulmünden kaçanları güvenli bölgeye götürüyor

    Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin kırsalında PKK/PYD terör örgütünün bulunduğu bölgedeki Suriyeliler, güvenli olan Özgür Suriye Ordusu bulunduğu bölgeye kaçıyor.

    Zeytin Dalı Hareketi Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin kırsalına yönelik operasyonları sürüyor. Bölgeden yaşlılar, kadınlar ile çocuklar kaçarak Özgür Suriye Ordusunun kontrolündeki bölgeye araçlarla geliyor. Özgür Suriye Ordusu askerleri de PKK/PYD zulmünden kaçanları güvenli bölgeye götürüyor.

    Öte yandan Afrin kırsalında terör örgütü PKK/PYD tarafından inşaat edilirken, yarım kalan tüneller de Özgür Suriye Ordusu tarafından bulundu.

    Etiketler: Suriye , ÖSO , PKK
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