Suriyeliler bayramda neden gidiyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSuriyeliler bayramda neden gidiyor
GeriDünya Suriyeliler bayramda neden gidiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
İlker SEZER
31.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Suriyeliler bayramda neden gidiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Suriyeliler bayramda neden gidiyor

Hürriyet, Suriyeli göçmenlerin Ramazan Bayramı nedeniyle geçici olarak ülkelerine gidişlerini araştırdı. Uzmanlar, geçişin Suriyelilerin memleketleriyle bağlarını kaybetmemesi ve Türkiye’de kalıcı bir hayat kuracakları hissine kapılmamaları amacıyla Türk devleti tarafından teşvik edildiğini söylüyor.

HÜRRİYET, Suriyeli göçmenlerin Suriye’nin kuzeyindeki güvenli bölgelerdeki akrabalarını ziyaret etmek için geçici bir süre için ülkelerine geri dönmelerini uzmanlarla konuştu. Gaziantep, Hatay ve Kilis’te devlet denetimi altında yürütülen uygulama kapsamında, göçmenler üç sınır kapısı üzerinden Suriye’ye giriş yapacak, büyük kısmı bayramın sona ermesinin ardından geri dönecek. Suriyelilerin gidişinin mümkün olduğu yerler ise Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla güvenli hâle getirilen Azez, Mare, Soran, Aktarin, Cerablus ve El Bab gibi bölgeler...

‘TÜRKİYE TEŞVİK EDİYOR’

Türk Alman Üniversitesi Göç ve Uyum Araştırmaları Merkezi Müdürü Murat Erdoğan’a göre, Türk devleti, Suriyelilerin sınırlı bir şekilde ülkelerine geri dönmesi yönündeki politikayı ‘teşvik’ amacıyla yapıyor. Erdoğan, “Bu teşvik, sığınmacıların kendi bölgelerindeki malları, mülkleri ve akrabalarıyla aralarındaki bağı tamamen koparıp hiç ülkelerine dönmeyeceklermiş gibi yaşamalarının önüne geçmektir. Çünkü mültecilerin bir kısmı, uzun süre yaşadıkları bölgeye dönmezler mülklerine sahip çıkmazlarsa bunlara el konulacağını düşünerek kendi ülkesinde gelecek aramaktan uzaklaşıyor” dedi.

İLTİCA DEĞİL GEÇİCİ KORUMA

Göç Araştırmaları Derneği’nden Polat Alpman, Türkiye’deki Suriyelilerin mülteci değil geçici koruma altındaki kişiler olduğunu hatırlatarak, iltica etmedikleri için gidip gelme konusunda bir kısıtlama olamayacağını belirtti. Suriyeli M. Mestu ise Türkiye’nin denetimindeki Afrin, Cerablus ve El Bab gibi bölgelerde iş ve geçim olanaklarının olmadığını, bu nedenle sınır bölgelerine yakın yaşayan insanların ailelerini görmek için kısa süreliğine devlet tarafından sağlanan bu hakkı kullanmaya çalıştığını söyledi.

BAYRAMLAŞMA GELENEĞİ

Hürriyet’e konuşan göç araştırmacısı Dr. Şule Can, Türkiye-Suriye sınırında hâlihazırda geçmişe dayanan bir bayramlaşma kültürünün bulunduğunu hatırlatıyor. Suriye’de iç savaşın başladığı 2011 yılında Suriye ve Türkiye sınırlarındaki akraba ailelerin bayramlaşma geleneği kaldırılmış, 2011’de ailelerin tel örgülerin ardında bayramlaşması ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden olmuştu.

BİLGİ NOTU: İçişleri Bakanlığı’nın son verilerine göre Türkiye’de kayıtlı geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı yaklaşık 3.6 milyon. Suriye’ye gitmek için Cilvegözü ve Öncüpınar sınır kapılarından geçen Suriyeli sayısı ise 44 bin. Bu oran, Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin yüzde 1’inden
biraz fazla.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
ABD'den kritik İran açıklaması
Ermenistan-Azerbaycan arasında gerginlik
'Suudi Arabistan İran'la savaş istemiyor'
Brigitte Bierlein Avusturya'yı seçimlere götürecek başbakan oldu