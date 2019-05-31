Suriyeliler bayramda neden gidiyor

HÜRRİYET, Suriyeli göçmenlerin Suriye’nin kuzeyindeki güvenli bölgelerdeki akrabalarını ziyaret etmek için geçici bir süre için ülkelerine geri dönmelerini uzmanlarla konuştu. Gaziantep, Hatay ve Kilis’te devlet denetimi altında yürütülen uygulama kapsamında, göçmenler üç sınır kapısı üzerinden Suriye’ye giriş yapacak, büyük kısmı bayramın sona ermesinin ardından geri dönecek. Suriyelilerin gidişinin mümkün olduğu yerler ise Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla güvenli hâle getirilen Azez, Mare, Soran, Aktarin, Cerablus ve El Bab gibi bölgeler...

‘TÜRKİYE TEŞVİK EDİYOR’

Türk Alman Üniversitesi Göç ve Uyum Araştırmaları Merkezi Müdürü Murat Erdoğan’a göre, Türk devleti, Suriyelilerin sınırlı bir şekilde ülkelerine geri dönmesi yönündeki politikayı ‘teşvik’ amacıyla yapıyor. Erdoğan, “Bu teşvik, sığınmacıların kendi bölgelerindeki malları, mülkleri ve akrabalarıyla aralarındaki bağı tamamen koparıp hiç ülkelerine dönmeyeceklermiş gibi yaşamalarının önüne geçmektir. Çünkü mültecilerin bir kısmı, uzun süre yaşadıkları bölgeye dönmezler mülklerine sahip çıkmazlarsa bunlara el konulacağını düşünerek kendi ülkesinde gelecek aramaktan uzaklaşıyor” dedi.

İLTİCA DEĞİL GEÇİCİ KORUMA

Göç Araştırmaları Derneği’nden Polat Alpman, Türkiye’deki Suriyelilerin mülteci değil geçici koruma altındaki kişiler olduğunu hatırlatarak, iltica etmedikleri için gidip gelme konusunda bir kısıtlama olamayacağını belirtti. Suriyeli M. Mestu ise Türkiye’nin denetimindeki Afrin, Cerablus ve El Bab gibi bölgelerde iş ve geçim olanaklarının olmadığını, bu nedenle sınır bölgelerine yakın yaşayan insanların ailelerini görmek için kısa süreliğine devlet tarafından sağlanan bu hakkı kullanmaya çalıştığını söyledi.

BAYRAMLAŞMA GELENEĞİ

Hürriyet’e konuşan göç araştırmacısı Dr. Şule Can, Türkiye-Suriye sınırında hâlihazırda geçmişe dayanan bir bayramlaşma kültürünün bulunduğunu hatırlatıyor. Suriye’de iç savaşın başladığı 2011 yılında Suriye ve Türkiye sınırlarındaki akraba ailelerin bayramlaşma geleneği kaldırılmış, 2011’de ailelerin tel örgülerin ardında bayramlaşması ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden olmuştu.

BİLGİ NOTU: İçişleri Bakanlığı’nın son verilerine göre Türkiye’de kayıtlı geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı yaklaşık 3.6 milyon. Suriye’ye gitmek için Cilvegözü ve Öncüpınar sınır kapılarından geçen Suriyeli sayısı ise 44 bin. Bu oran, Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin yüzde 1’inden

biraz fazla.