Suriyeli muhalifler Rus savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Suriyeâ€™deki operasyon sÄ±rasÄ±nda meydana gelen olayÄ± doÄŸruladÄ± ve uÃ§aÄŸÄ±n muhalif Ã§etelerin eline geÃ§en Amerikan yapÄ±mÄ± â€˜MANPADSâ€™ fÃ¼zesiyle vurulduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

UÃ§aÄŸÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ä°dlib bÃ¶lgesinde misilleme amaÃ§lÄ± kapsamlÄ± hava harekatÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilirken, en az 30 militan etkisiz hale getirildi.

Rusyaâ€™nÄ±n Suriyeâ€™deki Hmeymim Ã¼ssÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, pilotun dÃ¼ÅŸen uÃ§aktan saÄŸ kurtulmayÄ± baÅŸardÄ±ÄŸÄ± ancak yerde terÃ¶ristlerle Ã§atÄ±ÅŸmaya girerek teslim olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi.

OlayÄ±n TÃ¼rkiyeâ€™nin denetimindeki Ä°dlibâ€™deki Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgesinde meydana geldiÄŸi ve pilotun bedeninin Rus tarafÄ±na teslim edilmesi iÃ§in militanlarla ortaklaÅŸa gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± da belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, hayatÄ±nÄ± kaybeden pilotun adÄ± verilmedi. UÃ§aÄŸÄ±n yaklaÅŸÄ±k 4 bin metre irtifada vurulduÄŸu aktarÄ±ldÄ±.

Rus uÃ§aÄŸÄ±na yÃ¶nelik fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±, bÃ¶lgede faaliyet gÃ¶steren Heyet Tahrir el-Åžam Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼stlendi.

Ã–rgÃ¼tÃ¼n sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, fÃ¼zenin Ä°dlib vilayetine baÄŸlÄ± Sarakib ÅŸehrinden atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.