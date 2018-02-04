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    Suriyeli muhalifler Rus savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼

    Nerdun HACIOÄžLU/MOSKOVA Â
    04.02.2018 - 00:44 | Son GÃ¼ncelleme:

    SURÄ°YEâ€™de Rusya Hava Kuvvetleriâ€™ne ait SU-25 taarruz uÃ§aÄŸÄ±, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ El Kaide baÄŸlantÄ±lÄ± Heyet Tahrir el-Åžam tarafÄ±ndan seyyar uÃ§aksavar fÃ¼zeyle dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

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    • Suriyede Rus uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼
    • Suriyede Rus uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼
    • Suriyede Rus uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼
    • Suriyede Rus uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼

    Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Suriyeâ€™deki operasyon sÄ±rasÄ±nda meydana gelen olayÄ± doÄŸruladÄ± ve uÃ§aÄŸÄ±n muhalif Ã§etelerin eline geÃ§en Amerikan yapÄ±mÄ± â€˜MANPADSâ€™ fÃ¼zesiyle vurulduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

    UÃ§aÄŸÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ä°dlib bÃ¶lgesinde misilleme amaÃ§lÄ± kapsamlÄ± hava harekatÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilirken, en az 30 militan etkisiz hale getirildi.

    Rusyaâ€™nÄ±n Suriyeâ€™deki Hmeymim Ã¼ssÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, pilotun dÃ¼ÅŸen uÃ§aktan saÄŸ kurtulmayÄ± baÅŸardÄ±ÄŸÄ± ancak yerde terÃ¶ristlerle Ã§atÄ±ÅŸmaya girerek teslim olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi.

    OlayÄ±n TÃ¼rkiyeâ€™nin denetimindeki Ä°dlibâ€™deki Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgesinde meydana geldiÄŸi ve pilotun bedeninin Rus tarafÄ±na teslim edilmesi iÃ§in militanlarla ortaklaÅŸa gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± da belirtildi.

    AÃ§Ä±klamada, hayatÄ±nÄ± kaybeden pilotun adÄ± verilmedi. UÃ§aÄŸÄ±n yaklaÅŸÄ±k 4 bin metre irtifada vurulduÄŸu aktarÄ±ldÄ±.

    Rus uÃ§aÄŸÄ±na yÃ¶nelik fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±, bÃ¶lgede faaliyet gÃ¶steren Heyet Tahrir el-Åžam Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼stlendi.

    Ã–rgÃ¼tÃ¼n sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, fÃ¼zenin Ä°dlib vilayetine baÄŸlÄ± Sarakib ÅŸehrinden atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

    Etiketler: Suriye , Rusya , gazetehaberleri
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