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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
Haber Giriş: 10.10.2019 - 10:45, Son Güncelleme:

Suriyeli muhalif Kürtlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

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Suriyeli muhalif Kürtlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiğini bildirdi.

Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası isimli muhalif oluşumdan yapılan yazılı açıklamada, "Başlangıçtan itibaren bölgeyi bir yıkıma sürükleyen PKK ve Suriye'deki uzantıları, Kürtleri ve bölgedeki tüm kesimleri daha fazla felakete sevk etmiştir." ifadesine yer verildi.

Örgütün kendi gündemini terör yoluyla uyguladığı belirtilen açıklamada, "Suriye devriminin ulusal bir talebi olan güvenli bölgeye ve halkımızın göğsüne oturan terör örgütü güçlerinden kurtulmak için Barış Pınar Harekatı'na destek verdiğimizi deklare etmekteyiz." ifadeleri kullanıldı.

"HER İKİ ORDUNUN DA ORTAK DÜŞMANI PKK/PYD"

Açıklama, şöyle devam etti:

"Bölgedeki halkımıza askeri bölgelerden uzak kalmaları, evlerini terk etmemeleri, halkımıza daha fazla felaket ve acı yaşatacak olan PKK, PYD ve onlara müzahir kişilerin yaymakta oldukları provokasyon içerikli söylemlerin peşinden gitmemeleri konusunda çağrıda bulunuyoruz. Suriye Milli Ordusu mensuplarının Suriye'nin evlatları ve kardeşleri olduğunu, Türk askerlerinin dostları olduklarını her iki ordunun da ortak düşmanının yok edilmesi gereken terör örgütü PKK/PYD olduğunu da hatırlatmak isteriz. Barış Pınarı Harekatı'nın terörü yok etmesinin yanı sıra Suriye evlatlarının evlerine, topraklarına dönmeleri ve onurlarıyla yaşamalarını güvence altına alan güvenli bölgenin ihdas edilmesi şeklindeki hedeflerini gerçekleştirilmesini temenni ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün "TSK, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır." ifadeleriyle operasyonun başladığını duyurmuştu.

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