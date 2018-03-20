Suriye'den Türkiye'nin tepkisini çekecek Afrin açıklaması
Suriye Dışişleri Bakanlığı, “Türkiye güçleri Suriye topraklarından derhal çekilmeli" açıklamasında bulundu.
SANA’da yer alan haberde, Suriye Dışişleri Bakanlığı’nın bugün, “Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi Başkanı’na gönderdiği eş iki resmi mektubunda, Türkiye ve ÖSO mensuplarının Afrin'in kontrolünü aldıklarını ilan ettiği” kaydedildi.
Açıklamada, 'Türkiye derhal Afrin'den çekilmeli' ifadesi yer aldı.
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