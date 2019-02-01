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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Cansu ÇAMLIBEL
01.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Suriye’den çekilmeyi engelleme hamlesi

Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
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Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
Suriye’den çekilmeyi engelleme hamlesi

ABD Kongresi, Başkan Donald Trump’ın Suriye ve Afganistan’dan hızla asker çekme kararını engellemek için harekete geçti. Ortadoğu’ya ilişkin hazırlanan bir tasarıda yapılan değişikliğin Kongre’de kabul edilmesi durumunda son söz Trump’ın olacak.

ABD Başkanı Trump’ın Suriye ve Afganistan’dan çekilme kararına ABD Kongresi’nden karşı hamle geldi. Kongre’nin üst kanadı Senato’nun en etkili ismi Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, Ortadoğu güvenliğine ilişkin bir yasa tasarısının içine ABD askerlerinin Suriye ve Afganistan’da kalmaya devam etmesini talep eden bir düzenleme ekledi. Kongre’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde ise aynı gün iki partiden kongre üyelerinin ortak imzasıyla Trump yönetiminin Suriye’den çekilmede kullanılacağı muhtemel mali fonları kısıtlamaya yönelik yasa teklifi sunuldu.

SON SÖZ BAŞKANDA

Cumhuriyetçi senatör Marco Rubio ile Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Jim Risch tarafından hazırlanan ‘Ortadoğu’da Amerika’nın Güvenliğinin Güçlendirilmesi Yasası’ Senato’da tartışılmaya devam ederken, Çoğunluk Lideri Mitch McConnell’dan kritik bir hamle geldi. McConnell, verdiği değişiklik teklifinde Irak ve Suriye’deki radikal militanların ABD’ye ciddi tehdit oluşturmaya devam ettiğini öne sürerek, bu tehdit bertaraf edilene kadar ABD’nin Suriye’de kalması gerektiğini savundu. McConnell, “Daha önce Irak’tan aceleci bir biçimde çekilmemizin bedelini gördük. Dolayısıyla da ben bu değişiklik önergesiyle ABD ordusu ve ortaklarının teröristlerin kalıcı biçimde yenilgiye uğratılması hedefine bağlılıklarının devamı için çağrı yapıyorum” dedi. Senato’nun onaylaması durumunda yasanın, Başkan Trump’ın önüne imzaya gitmeden önce Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nden de geçmesi gerekiyor.

MALİ FONLAR HEDEFTE

Öte yandan, Kongre’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde de Cumhuriyetçi ve Demokrat temsilcilerin ortak imzasıyla Trump yönetiminin Suriye ve Güney Kore’den asker çekmesini zorlaştıracak tedbirler içeren iki ayrı yasa tasarısı sunuldu. New Jersey’den Demokrat Tom Malinowski ve Texas’tan Cumhuriyetçi Van Taylor tarafından sunulan yasa tekliflerinden ilki ‘Suriye’den Sorumluluk İçinde Çekilme’ başlığını taşıyor. Teklifin amacı Trump yönetiminin çekilme için kullanması muhtemel mali fonları sınırlamak. Yasa teklifinde, Suriye’deki Amerikan askerlerinin sayısının 1500’ün altına düşürülmesi halinde ABD Savunma Bakanlığı’nın 2019 bütçesinde yer alan mali fonların kullanılamayacağı ifadesi yer alıyor. Fonların serbest bırakılması için Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı ve Ulusal İstihbarat Direktörü’nün DEAŞ karşıtı operasyonların durumuyla ilgili 15 soruyu detaylı biçimde yanıtlaması talep ediliyor. Yanıt beklenen sorular arasında terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’nin omurgası üzerine oturan Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) ABD’nin yokluğunda kendi ayakları üzerinde durabilecek bir askeri güç olarak kalıp kalamayacağı da var.

TAMPONA ‘BATILI KOALİSYON’ İDDİASI

ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD’nin Suriye’den çekilmesinin ardından kurulması planlanan ‘güvenli bölge’ inşasının Batılı ülkelerce oluşturulan bir koalisyon tarafından yapılmasının planlandığını öne sürdü. ABD’li bir yetkilinin ifadelerine dayandırılan haberde, henüz onaylanmadığı belirtilen planın Türkiye’nin terör örgütü YPG’ye yönelik olası bir operasyonunu engellemek için masaya getirildiği belirtiliyor. WSJ’e konuşan yetkili, tampon bölgenin inşasında Fransa, İngiltere ve Avustralya’nın rol almasının konuşulduğunu iddia etti.

ABD’nin bölgeden çekilmesi karşılığında söz konusu plan dâhilindeki ülkelere askeri yardım teklif edeceği belirtildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında ABD’nin Suriye’den çekilme kararının ardından gerçekleşen telefon trafiği neticesinde ABD cephesinin güvenli bölge konusunda Türkiye’nin tezine yakın olduğu belirtiliyor. Erdoğan kısa süre önce yaptığı bir konuşmada, “Ülkemizi teröristlerden korumaya yönelik bir güvenli bölge ve tampon bölge tesisi sözünün birkaç ay içinde yerine gelmesini bekliyoruz. Bu güvenli veya tampon bölgeyi aksi takdirde biz oluşturacağız” ifadelerini kullanmıştı.

 

Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
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