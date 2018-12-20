Suriye'den çekilme kararıyla ilgili kritik gelişme
Fransa, koalisyon güçlerinin ABD ile görüşme halinde olduklarını açıkladı.
Fransa Dışişleri Bakanlığı, koalisyon güçlerinin ABD ile görüşme halinde olduklarını söyledi.
ABD'nin geri çekilme kararından sonra, çekilmenin nasıl ve ne zaman olacağıyla ilgili takvim belirlemeye çalıştıklarını açıkladı.
Ayrıca ABD'nin bölgenin istikrarını düşünmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, yeni krizlere yol açmaktan kaçınmanın önemi vurgulandı.
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