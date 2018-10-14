Suriye'den BM'ye flaş başvuru
Suriye Dışişleri Bakanlığı, Hacin'deki hava saldırıları sırasında ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından yasaklı beyaz fosfor kullanımı iddiasını araştırması için Birleşmiş Milletler'e (BM) talep gönderdi.
'Suriye devlet haber ajansı' SANA'nın aktardığına göre Suriye Dışişleri Bakanlığı, BM'den sivillerin ölüm ve yaralanmalarına yol açan Hacin'deki hava saldırıları sırasında ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından yasaklı beyaz fosfor kullanımının araştırmasını talep etti.
Sputnik'in haberine göre bakanlığın BM'ye ve BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Başkanı'na gönderdiği mektuplarda, fosforun kullanımı ‘alışılageldik ve sürekli hale gelen' tutum olarak nitelendi.
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