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    Suriye'den Afrin açıklaması

    Hürriyet Haber
    25.01.2018 - 13:06 | Son Güncelleme:

    İngiliz yayıncılık kurumu BBC'ye konuşan Esad rejiminin Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mekdad, son dönemdeki 'haddini aşan' açıklamalarına bir yenisini ekledi. Rejimin bakanı Türkiye'nin Afrin'e yönelik olarak başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'nı "işgal" olarak niteledi.

    Türkiye'nin sınırlarını terör gruplarından korumak için başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin Esad rejiminden gelen haddini aşan açıklamalar sürüyor. 

    Mekdad harekâtla ilgili olarak harekatın Suriye'nin egemenliğinin açıktan ihlali olduğunu söyledi ve işgal olarak nitelendirdi. 

    'RUSLARIN NE DÜŞÜNDÜĞÜNÜ BİLİYORUZ'

    Doucet'nin, "Rusya buna yeşil ışık yaktığı belirtiliyor" demesi üzerine Mekdad, "Bilmiyorum. Rusların ne düşündüğünü biliyoruz. Rusya'nın Suriye adına hareket edebileceğini ya da Suriye'de şimdiye kadar savunduğu prensiplere karşı hareket edebileceğini düşünmüyorum" cevabını verdi.

    Mekdad, BBC muhabirinin 'askeri karşılık verecek misiniz?' cevabı üzerine, "Doğrudan ya da dolaylı olarak cevap veriyoruz. Şu anda yaşananlara bakabilirsiniz" dedi.

    Mekdad, "Bu, uçakları düşürmeyi de kapsıyor mu?" sorusuna ise şu cevabı verdi: "Bunu çok açık olarak söyledik. Hava savunma sistemlerimiz hazır."

    Etiketler: Son dakika , haberler , Afrin
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