Suriye'den Afrin açıklaması

Türkiye'nin sınırlarını terör gruplarından korumak için başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin Esad rejiminden gelen haddini aşan açıklamalar sürüyor.

Mekdad harekâtla ilgili olarak harekatın Suriye'nin egemenliğinin açıktan ihlali olduğunu söyledi ve işgal olarak nitelendirdi.

'RUSLARIN NE DÜŞÜNDÜĞÜNÜ BİLİYORUZ'

Doucet'nin, "Rusya buna yeşil ışık yaktığı belirtiliyor" demesi üzerine Mekdad, "Bilmiyorum. Rusların ne düşündüğünü biliyoruz. Rusya'nın Suriye adına hareket edebileceğini ya da Suriye'de şimdiye kadar savunduğu prensiplere karşı hareket edebileceğini düşünmüyorum" cevabını verdi.

Mekdad, BBC muhabirinin 'askeri karşılık verecek misiniz?' cevabı üzerine, "Doğrudan ya da dolaylı olarak cevap veriyoruz. Şu anda yaşananlara bakabilirsiniz" dedi.

Mekdad, "Bu, uçakları düşürmeyi de kapsıyor mu?" sorusuna ise şu cevabı verdi: "Bunu çok açık olarak söyledik. Hava savunma sistemlerimiz hazır."