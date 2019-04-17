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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
17.04.2019 - 10:57, Son Güncelleme:

"Suriye'deki sorun bölge ülkeleri tarafından çözüme kavuşturulmalıdır"

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"Suriye'deki sorun bölge ülkeleri tarafından çözüme kavuşturulmalıdır"

İran Dışişleri Bakanı Zarif, "Suriye'deki sorunun bölge ülkeleri arasındaki müzakerelerle çözüme kavuşmasını istiyoruz. Bölgesel sorunların çözümüne katkı sunmayı ümit ediyoruz." dedi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suriye'deki sorunun bölge ülkeleri arasındaki müzakerelerle çözüme kavuşmasını istediklerini belirtti.

Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Zarif, Esenboğa Havalimanı'nda İran devlet medyasına değerlendirmelerde bulundu.

Türk makamlarıyla ikili ilişkilere dair müzakerelerde bulunacaklarını aktaran Zarif, Ankara'da bölgesel meseleler ve Afrika'nın kuzeyindeki gelişmeleri de ele alacaklarını ifade etti.

"TÜRKİYE İLE ÇOK İYİ BİR DİYALOĞUMUZ VAR"

"Türkiye ile çok iyi bir diyaloğumuz var" diyen Zarif, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik konularda Cumhurbaşkanlarının aldığı kararları Dışişleri Bakanları olarak takip etmekle görevli olduklarını ve bu ziyarette onları da değerlendireceklerini söyledi.

Türkiye'ye bir ay içinde ikinci ziyaretini gerçekleştirdiğini hatırlatan Zarif, Suriye'deki gelişmelerle ilgili de şunları kaydetti:

"Suriye'deki sorunun bölge ülkeleri arasındaki müzakerelerle çözüme kavuşmasını istiyoruz. Bölgesel sorunların çözümüne katkı sunmayı ümit ediyoruz."

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Suriye'de dün gerçekleştirdiği temaslara ilişkin ise, "Endişe verici boyutta olan Fırat'ın doğusu ve İdlib ile Suriye'deki yabancı askeri güçlerin ülkeden çıkarılmasıyla ilgili verimli müzakereler yaptık." bilgisini paylaştı.

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