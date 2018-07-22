Suriye’deki Rus üssüne İHA saldırısı
Rusya’nın Suriye’de ana hava üssü olarak kullandığı Hmeymim’e yönelik son 24 saat içerisinde iki insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiği bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre ilk saldırı girişimi geçen cumartesi akşam saatlerinde havanın kararmasıyla yapıldı. Üs çevresinde konuşlu hava savunma sistemleri tarafından fark edilen minyatür hava aracının açılan ateş sonucu düşürüldüğü bildirildi.
Dün sabah da, ilk saldırı girişiminden 8 saat sonra radarlarda ikinci İHA belirdi. Bunun da yine üssün çevresindeki bataryalardan açılan ateşle düşürüldüğü açıklandı.
Hmeymim Hava Üssü’ne yönelik en ciddi İHA saldırısı 6 Ocak’ta yaşanmıştı. Bir grup patlayıcı yüklü İHA üsse gönderilmiş, bazı kaynaklara göre üsteki 2 veya 3 uçak tahrip edilmişti.
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