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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
27.12.2018 - 11:10, Son Güncelleme:

Suriye'deki kamplarda sel çilesi

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Suriye'deki kamplarda sel çilesi

Suriye'de, İdlib ve Lazkiye kırsalında 2 gündür süren ve sele dönüşen sağanak nedeniyle 11 sığınmacı kampı sular altında kaldı.

Suriye'nin İdlib ve Lazkiye illerinin kırsalında iki gün önce başlayan ve dün şiddetini artıran yağışlar sele dönüştü. Sağanak nedeniyle yaklaşık 70 bin sivilin yaşadığı 11 sığınmacı kampı sular altında kaldı.

Gece saatlerinde meydana gelen selden çok sayıda sığınmacı kampı etkilenirken pek çok çadır suya kapıldı. On binlerce sığınmacının çadırı sel sonrası çamur birikintilerinin arasında kaldı.

Sel sonrası Atme, Kah, Kerame, Hüda ve Ömer kampları ile Lazkiye kırsalındaki Hırbatül Cevz bölgesindeki kamplardan yardım talebi geldi.

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından, Suriye'deki STK'ler ile selden etkilenen aileler için İdlib merkezine yakın bölgede geçici konaklama merkezi kurulacağı duyuruldu.

Selden zarar gören Ömer kampı sakini Sait Sait, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 yıldan beri kamplarda meydana gelen en büyük yağış olduğunu söyledi.

Sait, "Kampları su bastı. Bazı kamplar yıkıldı.150 ile 200 çadır kent kısmen veya tamamen zarar gördü. Yağışlardan mağdur olanlar daha güvenli bölgelere çadırlarını terk edip çıktı." dedi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinin ellerindeki kısıtlı imkanlarla kamp sakinlerini tahliye etmeye çalıştığını belirten Sait, "Felaket derecesinde olan bu yağış sonrası mağduriyeti gidermek için mutlaka Türkiye gibi komşu devletten müdahale etmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Bir diğer kamp sakini Abdüllatif Muhammed de binlerce ailenin selden etkilenmemek için yüksek tepelere çıktığını anlattı.

"KAMPLAR SAKİNLERİNİN ÜZERİNE YIKILDI"

Muhammed, "Kamplarda altyapı yapılmadı. Kanalizasyon da yok. 8 yıldan bu yana ilk defa böyle bir yağış yaşadık. Kamplar sakinlerinin üzerine yıkıldı. İnsanların geçim kaynağı olan küçükbaş hayvanlar selde boğuldu. Sivil yardım kuruluşlarının böylesi bir afeti gidermesi mümkün değildir. O yüzden Türk hükümetinin acil bir şeklide müdahale etmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Selde çadırı zarar gören Ahmet Arif de tüm eşyalarının ve yemek malzemelerinin kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Arif, "Bu çadırda 3 aile yaşıyoruz. Çocuklarımı nereye götüreyim? Çocuklarımı nereye, nasıl çıkardığımı bilmiyorum. 85 yaşındaki babamı hastaneye kaldırdım durumu nedir bilmiyorum. Ne yiyeceğimiz ne üzerinde yatacak bir şeyimiz kaldı. Ben ne yapayım nereye gideyim." dedi.

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