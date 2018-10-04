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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
04.10.2018 - 23:45, Son Güncelleme:

Suriye’de taktik değişikliği: S-300 sistemine karşı ‘hayalet’ler

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Suriye’de taktik değişikliği: S-300 sistemine karşı ‘hayalet’ler

Moskova’nın 17 Eylül’de Rus İl-20 askeri gözlem uçağının düşürülmesine karşılık Suriye’ye S-300 uzun menzilli uçaksavar füze sistemleri sevkıyatını tamamlaması bölgede dengeleri değiştirdi. Amerikan kaynaklarına göre ABD ve müttefikleri Suriye operasyonlarında ‘hayalet’ F-22 ile radar körelten F-16CJ uçaklarını kullanmaya hazırlanıyor.

RUSYA’nın Suriye’nin batı sahillerini neredeyse uçuşa yasak bölge haline getirmesi, başta İsrail olmak üzere ABD ve müttefiklerini de harekete geçirdi. Geçen pazartesi gününden itibaren ABD casus uçağı RC-135V Doğu Akdeniz uluslararası suları üzerinde gözlem ve elektronik veri toplama uçuşları gerçekleştirmeye başladı. Tüm bu gözlem uçuşlarının Suriye ve çevresinde havada oluşan yeni statükoyu belirlemek için yapıldığını vurgulayan Amerikan “The Drive” sitesi, “ABD ve müttefikleri Suriye operasyonlarında geleneksel savaş uçakları yerine 5 yıl önce olduğu gibi tekrar radara yakalanmama teknolojisi olan F-22 “hayalet” ve radar sinyallerini körelten elektronik harp sistemlerine sahip F-16CJ model uçakları kullanmayı değerlendiriyor. Böylece Rusların Suriye’ye getirip konuşlandırdığı S-300 sistemine karşılık verilecek” diye yazdı.

‘MEVCUT S-300’LER FARKLI’

İsrail Hava Kuvvetleri ise bundan 20 yıl önce Rusya’nın Kıbrıs Rum kesimine sattığı S-300 bataryalarını Yunanistan’ın izniyle Rodos adasında inceleyerek, bu sisteme karşı koymak üzere elektronik önlem şemaları geliştirmişti. İsrail ve ABD savaş uçaklarının ileride de teknolojilerine güvenerek Suriye’ye izinsiz yaklaşmalarının sonuç vermeyeceğini söyleyen Rus askeri uzman İgor Korotçenkov, “Yıllar önce Kıbrıs Rum kesimine satılan S-300 ile günümüzdeki sistem arasında yerden göğe kadar fark var. Modernize edilen S-300 tıpkı bir üst model S-400 gibi hayalet uçakları radarında görme özelliğine kavuştu. Dolayısıyla Suriye’ye havadan yaklaşan tüm uçaklar görülecek. Ateş açılıp açılmayacağına ise Rusya komutanlığı duruma göre karar verecek” dedi.

BİLGİ NOTU

Suriye’de taktik değişikliği: S-300 sistemine karşı ‘hayalet’ler

İsrail Hava Kuvvetleri’nin 17 Eylül’de Suriye’nin kuzeyinde Lazkiye vilayetindeki hedeflere saldırısı sırasında Suriye hava savunmasının fırlattığı S-200 füzeleri içinde 15 kişinin bulunduğu Rus İl-20 askeri keşif uçağını düşürmüştü. Rusya, olaydan İsrail’i sorumlu tutmuştu.

 

SİVİL HAVACILIK ROTALARI ETKİLENECEK

- Suriye semalarında kızışan rekabet Doğu Akdeniz sivil havacılık rotalarını da etkisi altına aldı. Rusya’nın getirip Lazkiye ve Şam yakınlarına yerleştireceği S-300 bataryaları sadece Suriye hava sahasını değil, tüm Doğu Akdeniz bölgesini atış menzili içine alıyor. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu önceki gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e sunduğu raporunda, “Suriye kıyılarına 50 ila 200 kilometre karelik alanda kalkan oluşturduk” demişti. Şoygu’nun bu tarifi Kıbrıs’ın tamamının S-300 etki alanına girdiği anlamına geliyor.

 

RUSYA’DAN İSRAİL’E SAĞDUYU ÇAĞRISI

Rusya’nın Suriye hava savunma sistemlerini güçlendirerek Suriye Arap Cumhuriyeti’nin hava sahasını koruma amacı taşıdığını ilan eden Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Veşinin, “İsrail’in bölgede bundan böyle sağduyulu davranmasını bekliyoruz. Terörizm ile mücadele elbette önemli, ancak bu yapılırken Suriye başka hesapların görüldüğü savaş alanı arenası olmamalı. İsrail’in yeni gerçekleri çok iyi değerlendirerek ve Rusya Savunma Bakanlığı’nın İl-20 talihsiz olayıyla ilgili sunduğu bilgileri bir kez daha inceleyerek bize hak vermelerini bekliyoruz. Çünkü Rusya Suriye’ye sadece S-300 sevkıyatıyla kalmayıp, hava sahasıyla ilgili farklı güvenlik önlemleri de almaya devam edecek” açıklaması yaptı. Bir gün önce İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman Rus S-300 füze sisteminin Suriye’ye nakledildiğinin kesinleşmesi üzerine “Rusya’nın attığı bu adım bizi engellemeyecek. Aramızdaki acil askeri haberleşme kanalı kullanılarak İsrail ordusu Suriye’de operasyonlarını sürdürecektir” demişti.

 

 

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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