Suriye’de Rus uçağı düştü: 39 ölü

RUSYA’nın Suriye’nin Lazkiye vilayetinde bulunan Hmeymim Hava Üssü’nde bir nakliye uçağı düştü. Uçakta bulunan 6’sı mürettebat toplam 39 kişi öldü. Rusya Savunma Bakanlığı ölenlerin tümünün Rus askeri olduğunu duyururken, kimliklerini açıklamadı. Uçakta sivillerin de bulunduğuna yönelik iddialar Rus medyasında yer aldı.

PİSTE 500 METRE KALA

Savunma Bakanlığı’nın ilk açıklamasında olayın teknik sorundan kaynaklanan bir kaza olduğu düşünüldüğü belirtilirken, diğer ihtimallerin de dışlanmadığı kaydedildi. Uçağın modelinin Antonov-26 olduğu açıklandı. Uçağın pistten 500 metre yüksekteyken inerken düştüğü bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı, “Uçağımıza yerde ateş açılmadı” diye de vurguladı. Ancak 15:00 sularında düşen uçağın düşme sebebine ilişkin açıklamanın yaklaşık bir saat içinde yapılması konunun uzmanlarını şüpheye düşürdü. Kaza sebebinin bu kadar çabuk açıklanmaya çalışılmasının şüphe uyandırdığını söyleyen uzmanlar, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hmeymim üssüne yönelik saldırılardan sonra güvenliğin tam anlamıyla sağlanması emri vermişti. Dolayısıyla AN-26 nakliye uçağının vurulduğu ortaya çıkarsa komutanların apoletleri sökülebilir” yorumunu yaptı. Rusya, 2015 yılı eylül ayından itibaren Suriye savaşında Esad rejiminin yanında yer alarak hava saldırıları düzenlemeye başlamıştı.

DOĞU GUTA’DAKİ MUHALİFLERE TEKLİF

RUSYA, Suriye rejiminin kuşatması altındaki Doğu Guta’daki silahlı muhaliflere aileleriyle birlikte güvenli çıkış ve cezai muafiyet teklifi yaptı. Moskova’nın bu hamlesine terör örgütü El Kaide’nin Suriye kolu Nusra Cephesi’nin müttefiki Feylak el-Şam olumsuz cevap verdi. Rusya’yı ‘askeri çatışmayı arttırmada ısrar etmekle’ suçlayan örgüt, bölgenin zorla boşaltılmasına çalışıldığını kaydetti.