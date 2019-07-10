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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
10.07.2019 - 13:24, Son Güncelleme:

Suriye'de 'mucize bebek' yardım bekliyor

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Suriye'de 'mucize bebek' yardım bekliyor

Suriye'nin İdlib ilinde yaşam mücadelesi veren down sendromlu baba ve görme engelli anne, eşine ender rastlanan şekilde sağlıklı olarak dünyaya gelen "mucize bebek"lerine bakabilmek için yardım bekliyor.

Suriyeli down sendromlu Ahmet Sellüm ve görme engelli Meryem Hasan çifti, down sendromlu erkekler için "mucize" olarak nitelenen şekilde sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi.

Çiftin Hama kırsalındaki evleri, Esed rejiminin saldırısında yıkıldı.

Sellüm çifti, İdlib'de Türkiye sınırı yakınındaki kamplar bölgesinde bir okula sığındı.

DOWN SENDROMLU BABA: BEN ONA NE YAPTIM Kİ? EŞİMDEN VE KIZIMDAN NE İSTİYOR?

Down sendromlu baba Ahmet Sellüm, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "(Esed rejimi) Benden ne istiyor? Ben ona ne yaptım ki? Eşimden ve kızımdan ne istiyor?" dedi.

Günlük ev işlerini yapabildiğini ve eşine adeta "göz" olduğunu belirten Sellüm, "Biz yaşayabilmek için evlendik. Şimdi okula sığındık. Okullar açılınca nereye gideceğiz? Ben zaten çalışamam." ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİ BİR OKULDAYIZ AMA OKULLAR AÇILINCA ÇIKACAĞIZ"

Anne Meryem de Allah'ın kendilerine bir mucize olarak sağlıklı bir kız evlat nasip ettiğini söyledi.

Kızlarının ismini Fatıma koyduklarını belirten Sellüm, "Çadır çok sıcak oluyor. Kızım hasta olacak diye korktum. Şimdi bir okuldayız ama okullar açılınca çıkacağız. Ben de çalışamıyorum, eşim de çalışamıyor. Bebeğin mama ve bez ihtiyacı çok oluyor." ifadelerini kullandı.

Tıbbi Genetik Derneği Genel Sekreteri ve Bezmialem Vakıf Üniversitesinde Doç. Dr. Gözde Yeşil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, down sendromlu erkeklerin çok nadir de olsa bebek sahibi olabildiğini söyledi.

Yeşil, "Down sendromu mozaik ise çocuk sahibi olma ihtimali daha yüksek. Down sendromuna neden olan fazladan bir 21. kromozomun bazı hücrelerde olup bazı hücrelerde olmamasına mozaiklik diyoruz." dedi.

Bunun, sperm üreten hücrelerin sağlıklı genetik materyale sahip hücreleri olması anlamına geldiğini belirten Yeşil, "Mozaik olmadan, tüm hücrelerinde artı 21. kromozomu olsa dahi bu kişilerin nadir olarak çocuk sahibi olduklarını görebiliyoruz. Ama her durumda da çocuklarında down sendromu olabilir. Kandan incelenip tüm hücrelerinde fazladan 21. kromozom görülen klasik down sendromlu erkeklerin IVF (tüp bebek) gibi yardımcı üreme teknikleri ile ve hatta yardımcı üreme teknikleri kullanmadan sağlıklı çocukları olduğunu biliyoruz ancak sayıca çok azlar, istisnalar kaideyi bozmaz." değerlendirmesini yaptı.

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