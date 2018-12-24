‘Suriye’de kalacağız’ derken öğrenmiş
ABD lideri Trump’ın DEAŞ’la Mücadele Özel Temsilcisi McGurk’ü istifaya götüren sürecin ayrıntıları su yüzüne çıktı. Amerikan medyasına göre; Trump, Suriye’den çekilme kararını duyurduğu sırada, McGurk Iraklı üst düzey yetkililere “Amerikan askerlerinin Suriye’de kalacağını” anlatıyordu.
ABD Başkanı Donald Trump’ın DEAŞ’la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk’ü erken istifaya zorlayan sürecin perde arkası ortaya çıktı. Amerikan CNN International’ın haberine göre Trump’ın Amerikan askerlerini Suriye’den çekme kararını 19 Aralık’ta dünyaya duyurduğu sırada, McGurk Irak’ta üst düzey yetkililerle görüşme halindeydi. Ve bu toplantıda bölgedeki müttefiklerine ABD’nin Suriye’de kalacağına, DEAŞ’la savaşa ve İran’a karşı koyulmasına ilişkin bilgi veriyordu.
“STRATEJİDEN YOKSUN”
CNN’e konuşan kaynaklar, McGurk’ün, Trump’ın açıklaması karşısında “hayal kırıklığı yaşadığını” ve “sorumsuzluk” olarak gördüğü bu kararı, uygulamak bir yana savunamayacağını söylediğini aktardı. Haberde, McGurk’ün Washington yönetiminin Suriye politikasından uzun süredir memnuniyetsizlik duyduğu ve izlenen siyasetin “stratejiden yoksun” olduğunu düşündüğü belirtildi.
VEDA MEKTUBU BASINA SIZDIRILDI
Brett McGurk istifasına ilişkin kamuoyuna bir açıklamada bulunmazken, Amerikan New York Times gazetesi, McGurk’ün veda mektubuna ulaştı. Buna göre; ABD’li özel temsilci, Trump’ın kararının sahada savaşan koalisyon ortaklarını “sersemlettiği” yorumunda bulunuyor.
LAKABI ‘YENİ LAWRENCE’
Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı olan YPG’nin liderleriyle görüntü vermekten kaçınmayarak Türkiye’nin tepkisini çeken McGurk, Ortadoğu uzmanlarının bir kısmı tarafından Birinci Dünya Savaşı’nda Arap aşiretlerini örgütleyen ve “Arabistanlı Lawrence” lakabıyla tanınan İngiliz ajan Thomas Edward Lawrence’a atfen “Ortadoğu’nun yeni Lawrence’ı” ismiyle anılıyordu.
“MCGURK’Ü TANIMIYORUM”
Trump, Şubat 2019 için cebinde tuttuğu istifasını 31 Aralık itibarıyla yürürlüğe koyan McGurk’ün bu hamlesine ilişkin Twitter’dan değerlendirme yaptı. McGurk’ü tanımadığını ve ilgi çekmeye çalıştığını savunan ABD lideri, “Başkan Obama tarafından 2015’te atanan Brett McGurk’ü tanımıyorum. Şubatta görevinden ayrılıyordu ama şimdi istifa etti. Medya şovmeni? Yalan medya, hiçbir önemi olmayan bu olayı büyütüyor” ifadelerine yer verdi.
BİLGİ NOTU
Trump’ın Suriye’den çekilme kararıyla sona erecek ABD’nin Suriye’deki askeri varlığı, ABD eski Başkanı Obama’nın 2015 sonbaharında özel kuvvetlerden bir birimin Suriye’ye gönderilmesiyle başlamıştı. Zaman içinde Suriye’nin kuzeyinde askeri üsler ve küçük havaalanı inşa eden ABD ordusunun şu anda bölgede 2 binden fazla askere sahip olduğu tahmin ediliyor.
ÜÇ ABD BAŞKANI İLE ÇALIŞTI
ABD’li diplomat Brett McGurk (44), Columbia Üniversitesi’nde hukuk eğitimi aldıktan sonra bir dönem avukatlık yaptı. 2004’te diplomasiye giren ve Irak’ın işgali sırasında ABD’nin Irak anayasasını yazma çalışmalarına katılan McGurk, o dönem Irak konusunda Bush’un ‘sağ kolu’ olarak tanımlanıyordu. 2009-2013 arasında diplomasi kariyerine ara verdi. Obama döneminde önce Irak ve İran’dan sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı oldu, sonra DEAŞ ile mücadele görevini üstlendi. İstifa sonrası Stanford Üniversitesi’nde akademisyen olarak çalışmaya başlaması bekleniyor.
TRUMP: MATTİS’E İKİNCİ BİR ŞANS VERMİŞTİM
ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı James Mattis’in istifası hakkında sert bir açıklama yaptı. Trump, Twitter’dan “Başkan Obama, Mattis’i utanç verici bir şekilde kovduğunda ona ikinci bir şans verdim. Bazıları yapmamamı söylemişti ama yapmam gerektiğine inanmıştım. İlginç bir ilişki ama hiç sahip olmadığı kaynakları da verdim. Müttefikler önemlidir ama Amerika’yı suistimal edince değil” ifadesini kullandı. ABD lideri dün attığı bir tweet’le görevi 28 Şubat’ta bırakacağını duyuran Mattis’i fiili olarak yetkisiz bıraktı. Trump, 1 Ocak itibarıyla Savunma Bakanlığı’na Mattis’in yardımcısı Patrick M. Shanahan’ın vekalet edeceğini açıkladı. Trump’ın bu adımı, Mattis’in kendisine yönelik eleştirel mektubuna öfkelendiği için attığı ifade ediliyor.
2013’te ABD’nin Ortadoğu operasyonlarından sorumlu Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) başındaki Mattis, eski ABD Başkanı Obama’nın İran politikasını kamuoyu önünde eleştirmesinin ardından görevden alınmıştı.
Brett McGurk, Şubat 2016’da Ayn el Arab’a (Kobani) yaptığı ziyarette terör örgütü PKK mensubu Polat Can ile fotoğraf çektirmişti. Polat Can, Türk istihbarat raporlarına göre, PKK’nın Kandil’deki önemli isimlerinden biri.
MACRON ÜZÜNTÜLÜ
FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD’nin Suriye’den çekilme kararından derin üzüntü duyduğunu açıkladı. Macron, bir müttefikin omuza omuza mücadele etmesi ve güvenilir olması gerektiğini söyledi. Ülkesinin Suriye’deki askeri varlığının devam edeceğini vurgulayan Macron, Suriye’de SDG çatısı altındaki terör örgütü YPG/PKK’ya değinerek şunları söyledi: “Uluslararası koalisyonun, SDG’nin desteğiyle Suriye’de operasyon yürüttüğünü unutmamalıyız. Sahada teröristlere ve Paris’te ve diğer yerlerde terör saldırıları düzenleyenlere karşı mücadele edenler SDG ve Suriye’deki Kürtlerdir. Dolayısıyla herkesi sorumluluğa çağırıyorum.”
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