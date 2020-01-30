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Dünya
Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)
Haber Giriş: 30.01.2020 - 14:59,Son Güncelleme:/

Suriye'de İdlib'e yönelik saldırılar sürüyor

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Suriye'de İdlib'e yönelik saldırılar sürüyor

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim ve destekçilerinin saldırıları sırasında Saraqib bölgesine atılan bombalar, bölgeyi enkaza çevirdi.

Suriye'nin İdlib kentine yönelik dün gece saatlerinden itibaren yoğunlaşan bombardımanlar sırasında, sabah saatlerinde Saraqib bölgesine ilerleyen rejim ve destekçilerinin attığı bombalar, bölgeyi enkaza çevirdi. Ölü ve yaralı sayısıyla ilgili net bilgiye ulaşılamadı. Ancak yerel kaynaklar, aracı olanlara çağrıda bulunulduğunu, bölgedeki insanların uzaklaştırılması için destek istediğini kaydetti. Bölgede hareketlilik sürüyor.

Suriyede İdlibe yönelik saldırılar sürüyor


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