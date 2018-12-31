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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
31.12.2018 - 15:36, Son Güncelleme:

Suriye'de hava saldırısı: 45 sivil hayatını kaybetti

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Suriye'de hava saldırısı: 45 sivil hayatını kaybetti

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde savaş uçakları, sivil yerleşimleri ve muhaliflerin cephe hatlarına saldırı düzenledi. Sivil savunma, en az 45 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde savaş uçakları, sivil yerleşimleri ve muhaliflerin cephe hatlarına saldırı düzenledi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırlarında yer alan Cisir Şuğur ilçe kırsalındaki Zuayniyr ve Marend köylerinde bulunan sivil yerleşimler ile muhaliflerin cephe hatlarına hava ve topçu saldırısı gerçekleştirildi.

Muhaliflere ait Uçak Gözlem Evi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hava saldırısını Hımeymim üssünden kalkan Rus savaş uçakları gerçekleştirdi." bilgisini paylaştı.

Hava saldırısının ardından Beşşar Esed rejimi birlikleri de bölgeye topçu saldırısı düzenledi.

45 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Sivil savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, İdlib'in Cisir Şuğur ilçesi kırsalındaki saldırılarda bir çocuk yaralandı.

İdlib'de Esed rejimi güçlerinin Soçi mutabakatının imzalandığı 17 Eylül'den bu yana Esed rejiminin kara saldırılarında 6'sı kadın, 22'si çocuk 45 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.

Rejim güçlerinin saldırıları sürerken, askeri muhalifler mutabakat uyarınca belirlenen bölgelerden 10 Ekim'de ağır silahlarını çekmişti.

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