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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
05.01.2019 - 11:54, Son Güncelleme:

Suriye'de hava saldırısı: 3 ölü, 9 yaralı

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Suriye'de hava saldırısı: 3 ölü, 9 yaralı

Savaş uçaklarının Halep ilinin batısındaki sivil yerleşimlere ve muhaliflerin cephe hatlarına düzenlediği hava saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti, 9 sivil yaralandı.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, savaş uçakları "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki Halep ilinin batısındaki Daret İzze ilçesi ile Urim el Kubra, Raşidin ve Rif el Muhendisin bölgelerinde sivil yerleşimlerle askeri muhaliflerin cephe hattına dün gece en az 10 hava saldırısı yaptı.

Muhaliflere ait Uçak Gözlem Evi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hava saldırısını Hımeymim Üssü'nden kalkan Rus savaş uçakları gerçekleştirdi." ifadesine yer verildi.

Halep Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Ömer Hac Ebu Ubeyde AA muhabirine yaptığı açıklamda, Halep'in batı kırsalındaki Daret İzze ilçesinde 3 sivilin hayatını kaybettiğini, Urim El Kubra bölgesinde de 9 sivilinin yaralandığını söyledi.

Ebu Ubeyde, yaralıların çevredeki hastaneye kaldırıldığını, saldırı sonrası çıkan yangınların da Sivil Savunma ekiplerince söndürüldüğünü aktardı.

Hava saldırılarından kısa süre önce ise Esed rejimi ile İran destekli yabancı terörist grupların, Halep'in batı kırsalında muhaliflerin kontrolündeki Raşidin bölgesine ilerleme girişiminde bulunduğu ve rejim karşıtı askeri grupların bu girişimi püskürttüğü öğrenildi.

Suriye'deki Rus askeri merkezinden yapılan açıklamada ise "İdlib gerilimi azaltma bölgesinde gün boyunca silahlı gruplar Lazkiye'de Nahşebba, Darhat Ebu Asad, Hama'da Tel Marak, Zor-mahura, Halep'te Zahabiya'da silahlı saldırılarda bulundu." ifadesi kullanıldı.

Suriye İnsan Hakları Ağı'nın (SNHR) geçen ay yayımladığı raporunda, İdlib'de Esed rejimi güçlerinin Soçi mutabakatının imzalandığı 17 Eylül 2018'den 24 Aralık 2018'e kadarki dönemde düzenlediği saldırılarında 6'sı kadın, 22'si çocuk 45 sivilin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Rejim güçlerinin saldırıları sürerken, askeri muhalifler mutabakat uyarınca belirlenen bölgelerden 10 Ekim'de ağır silahlarını çekmişti.

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