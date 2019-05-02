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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
02.05.2019 - 11:37, Son Güncelleme:

Suriye'de geçen ay 324 sivil öldürüldü

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Suriye'de geçen ay 324 sivil öldürüldü

Suriye İnsan Hakları Ağı, Suriye'de geçen ay 74'ü çocuk, 44'ü kadın toplam 324 sivilin çatışan taraflarca öldürüldüğünü duyurdu.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de geçen ay çatışan taraflarca 324 sivilin öldürüldüğünü bildirdi.

SNHR, sivil kayıplara ilişkin yayımladığı nisan ayı raporunda Suriye'de 74'ü çocuk, 44'ü kadın toplam 324 sivilin çatışan gruplarca öldürüldüğünü kaydetti.

Ağın raporunda Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist grupların 34'ü çocuk, 22'si kadın olmak üzere 161 sivili öldürdüğü bilgisine yer verildi.

Rus savaş uçaklarının söz konusu dönemdeki hava saldırılarında 2'si çocuk, 2'si kadın olmak üzere 13 sivilin yaşamını yitirdiği belirtilen raporda, terör örgütü DEAŞ'ın Rakka'da sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 3'ü çocuk, 2'si kadın toplam 10 sivilin ölümüne yol açtığı ifade edildi.

Rapora göre, terör örgütü YPG/PKK işgal ettiği bölgelerde 1'i çocuk, 2'si kadın 12 sivili öldürdü.

Rejim karşıtı silahlı grupların ise 4 sivilin ölümüne neden olduğu aktarılırken, kimliği belirsiz tarafların ise söz konusu sürede 34'ü çocuk, 16'sı kadın toplam 124 sivili öldürdüğü ifade edildi.

GEÇEN AY 54 KİŞİ İŞKENCEYLE ÖLDÜRÜLDÜ

Raporda geçen ay 50'si rejim tarafından olmak üzere 54 kişinin işkence sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

SNHR, 2019 yılının başından bu yana ocakta 197, şubatta 246 martta 334 ve nisanda 324 olmak üzere bin 101 sivilin Suriye'deki çatışan taraflarca öldürüldüğünü duyurdu.

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