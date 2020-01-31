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Dünya
Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)
Haber Giriş: 31.01.2020 - 12:46,Son Güncelleme:/

Suriye'de bombalanan Eriha ilçesi gündüz görüntülendi

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Suriye'de bombalanan Eriha ilçesi gündüz görüntülendi

SURİYE’nin İdlib kenti güneyinde yer alan Eriha ilçesi, dün düzenlenen hava saldırısının ardından bugün görüntülendi.

Esad rejimi ve destekçileri tarafından dün Eriha ilçesinde hastane ve fırın, havadan bombalandı. Saldırıda 11 sivil ölürken, 40 kişi de yaralandı. Bombalanan alanlar harabeye döndü ve kullanılamaz hale geldi. 

Bombalanan fırın ve hastanenin enkazı bugün görüntülendi. Bir yandan enkaz kaldırma çalışması devam eden bölgede, bir yandan da sivillerin daha güvenli olarak gördükleri Türkiye sınırına yakın alanlara göçleri devam ediyor. Yerel kaynaklar, yaklaşık 40 bin kişinin Eriha ilçesinden göç ettiğini söyledi.

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