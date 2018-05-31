'Suriye'de askerlerimize ya da ortaklarımıza saldırmanın kötü bir politika olduğunu herkes anlamalı'
ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth McKenize, ‘Suriye’ye ilgisi olan tüm taraflar Amerikan güçlerine ya da bizim ortaklarımıza saldırmanın kötü bir politika olacağını anlamalı’ dedi.
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’daki haftalık basın toplantısında Pentagon Baş Sözcüsü Dana White ile Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth McKenize gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'nin ana çoğunluğunu oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile müzakereye açık oldukları konusunda Rus basınına verdiği demeç sözcülere yöneltilen sorular arasındaydı. White ve McKenzie’ye, müzakereyle anlaşamadıkları takdirde PKK'nın Suriye kolu SDG’yi güç kullanarak bulundukları alanlardan çıkaracaklarını söyleyen Esad’a ABD’nin nasıl karşılık verebileceği soruldu.
"İÇ SAVAŞA KATILMA ARSUZUSUNDA DEĞİLİZ"
ABD’nin Suriye’deki misyonunun DEAŞ’ı yenmek olduğunu hatırlatan Pentagon Sözcüsü White, ‘Ülkedeki iç savaşa katılma arzusunda değiliz. Ancak öte yandan Rusya ve İran’a Suriye’nin sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamaları için çağrı yapıyoruz. Esad rejimi diğer ikisi desteklediği için hala iktidarda’ dedi.
MENBİÇ ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN ESAD SORUSU
White’ın yanıtından tatmin olmayan bir diğer gazeteci soruyu Türkiye ile Menbiç arasında yaşananlara atıfta bulunarak yineledi: ‘Menbiç konusu gündemdeyken ABD askerlerine saldırı olursa kendilerini savunacaklarını söylüyordunuz. Bu model Esad güçleri SDG pozisyonlarına saldırdığı takdirde de geçerli olacak mı?’
Bu soru üzerine Genelkurmay Sözcüsü McKenzie şunları söyledi: ‘Suriye’ye ilgisi olan tüm taraflar Amerikan güçlerine ya da bizim ortaklarımıza saldırmanın kötü bir politika olacağını anlamalı.’
"DEAŞ YERALTINDA BİR HAREKETE EVRİLECEKTİR"
Korgeneral McKenzie, PKK'nın paravanı SDG’nin halihazırda Orta Fırat Vadisi’nin doğusundaki ceplerde DEAŞ ile savaşmaya devam ettiğini kaydetti. DEAŞ kalıntılarını yüksek rakamlarla ifade edemeyeceğini belirten McKenzie, kalanların da ya öleceğini ya da teslim olacağını savundu. Bu alanların temizlenmesi konusunda tam bir takvim veremeyeceğini de ekleyen McKenzie, DEAŞ kalıntılarının bir kısmının yeraltına ineceğine ilişkin öngörüsünü de gizlemedi:
‘Muhtemelen DEAŞ’ı temizlemeye dönük çabalarımızı mükemmel olarak tamamlayamayacağız. Yeraltında bir harekete evrileceklerdir. Ancak bizim yapmak istediğimiz geride yerel boyutta güvenliği sağlayacak unsurları bırakmak. Bu uzun vadeli bir çaba. O nedenle de Orta Fırat Vadisi’nde bastırmaya devam etmemiz gerekiyor. İlerleme kaydetmeye devam ediyoruz’ diye konuştu.
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