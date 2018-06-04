Son dakika.. Suriye'de Amerikan-Fransız askeri üssünde büyük patlama
AA'nın haberine göre, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Ayn İsa beldesinde ABD ve Fransız askerlerinin bulunduğu üste büyük bir patlama meydana geldi. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemesi ise, patlamanın askeri üs yakınlarındaki bir askeri aracı hedef aldığını duyurdu.
Rakka'daki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, dün gece Rakka'nın kuzeyindeki Ayn İsa'da YPG/PKK'nın işgalindeki askeri üste patlama oldu.
Büyük kayıp veren YPG/PKK'ya yakın sosyal medya hesapları ve yerel kaynaklar, patlamanın mühimmatın infilak etmesinden kaynaklandığını savundu.
Üs içinde yaklaşık 200 kişilik ABD kuvveti ile 75 kadar Fransız özel kuvveti askerinin konuşlandığı biliniyor.
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