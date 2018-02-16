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    Suriye’de 70 km’de 6’ncı gözlem noktası

    Uğur ERGAN/ANKARA
    16.02.2018 - 00:25 | Son Güncelleme:

    Astana süreci çerçevesinde Suriye’nin İdlib çatışmasızlık bölgesinde 12 gözlem noktası oluşturacak olan TSK, dün altıncı gözlem noktasını kurdu. Yeni gözlem noktası Türkiye sınırından 70 km uzaklıkta.

    TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib’deki çatışmasızlık alanında tesis ettiği gözlem noktalarına dün bir yenisini daha ekledi. Çalışmaları hızlandıran TSK, Türkiye-Suriye sınırından yaklaşık 70 kilometre içeride bulunan Maarrentinuman ilçesine bağlı Surman köyünde gözlem noktalarından altıncısı olan “8 numaralı” gözlem noktasını kurdu. Böylece TSK’nın İdlib’de kuracağı gözlem noktalarının yarısı tamamlandı. Astana’da varılan anlaşmaya göre, TSK’nın kademeli olarak İdlib’in kuzeyinden güneyine uzanacak intikalde toplam 12 gözlem noktası kurması öngörülüyor. TSK, diğer gözlem noktalarının tesisine yönelik çalışmalara devam edildiğini duyurdu.

    8 numaralı gözlem noktası İdlib’in güneydoğusunda yer alıyor. Türk askerinin konuşlandığı yeni gözlem noktası Esad rejimi güçleri ile İran destekli gruplara oldukça yakın. Yetkililer, rejim güçleriyle Türk askeri arasındaki mesafenin 8-10 kilometre civarında olduğu bilgisini verdi. 8 numaralı gözlem noktasının Halep-Hama-Humus yolu üzerinde olduğu belirtiliyor.

    ÜÇ ŞEHİT VERİLMİŞTİ

    TSK, 13 Ekim 2017’de 1 numaralı, 23 Ekim 2017’de 2 numaralı, 19 Kasım 2017’de 3 numaralı, 5 Şubat’ta 6 numaralı ve 9 Şubat’ta da 7 numaralı gözlem noktalarını kurmuştu. Bu gözlem noktaları, Salve köyü, Samaan kalesi, Şeyh Akil, El Ais ve Tel Tukan’da bulunuyor. Astana uzlaşmasına göre, gözlem noktaları kurulurken saldırıya uğraması halinde TSK’nın misliyle karşılık verme yetkisi bulunuyor. TSK konvoyları, “6 numaralı” olarak adlandırılan dördüncü gözlem noktasını kurarken üç kez saldırıya uğramış bir asker ile DSİ mensubu iki sivil şehit olmuştu.

    Etiketler: idlib , gözlem noktası , TSK
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