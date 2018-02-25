Suriye’de 30 günlük ateşkes kararı

SURİYE’de başkent Şam’ın 10 kilometre doğusunda yer alan muhaliflerin denetimindeki Doğu Guta’ya yönelik rejim bombardımanı dün de sürerken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nden (BMGK) ‘Suriye’de insani ateşkes’ kararı çıktı. İsveç ile BMGK şubat ayı dönem başkanı Kuveyt tarafından hazırlanan tasarıya, başta Rusya itiraz etmişti. İki günlük ertelemenin ardından dün gecikmeli olarak gerçekleşen oturumda, BMGK’nın 15 üyesi oybirliğiyle Suriye’de bir ay ‘insani ateşkes’ kararı aldı. Kararda, Suriye genelinde insani yardımların “güvenli, engelsiz ve sürdürülebilir” bir şekilde ulaştırılabilmesi ve “durumu ağır hasta ve yaralıların” tahliye edilebilmesi için tüm taraflardan “gecikmeden” çatışmaları en az 30 gün durdurmaları talep edildi.

Diplomasi cephesinde bunlar olurken, rejimin Doğu Guta’ya yönelik bombardımanları dün de sürdü. Merkezi İngiltere’de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi hava saldırıları sonucu dün 17’si Duma’da olmak üzere en az 32 sivilin öldüğünü bildirdi.

‘RUSYA, ZAMAN KAYBETTİRDİ’

Ateşkes kararının oylandığı oturum, ABD’li ve Rus temsilcilerin atışmasına sahne oldu. BMGK oturumunda, tasarının oybirliğiyle kabul edilmesinin ardından söz alan ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, “(Rusya’ya hitaben) Biz sizinle 10 gündür önce kapalı kapılar ardında, sonra açık oturumda tartışıp dururken, Suriye’de siviller, kadın ve çocuklar ölmeye devam ediyordu. Bugün (dün) kabul ettiğimiz tasarı, birkaç gün önce oylamadan geçebilirdi. Ama biz Rusya’nın oyalama taktiği ile karşılaştık. Üç gündür oylama yapılamadı. Rusya bize zaman kaybettirdi. Rusya bir taraftan İran, diğer taraftan Şam rejimiyle görüşerek yardım bekleyen Suriye halkını oyaladı” dedi.

‘SALDIRIYA İZİN VERMEYİZ’

Haley’den sonra söz alan Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, “Rusya, belki de herkesten çok, Suriye topraklarına bir an önce barışın gelmesini istiyor. Suriye ihtilafına müdahil tüm taraflar, ateşkesi uygulayacaklarına dair söz vermeden, bizim burada kabul ettiğimiz tasarı kağıt üzerinde kalırdı. Kendisini ‘Koalisyon gücü’ olarak adlandıranlara da sesleniyoruz. Suriye’yi ilhak etme girişimlerine son verin. Bu tür girişimler sonlandırıldığında, yasal Suriye yönetiminin teröristlerden arındırılan tüm bölgelerde barışı ve düzeni kısa sürede sağlayacağından eminiz” dedi. Nebenzya ayrıca, kararın Suriye’ye saldırı için kullanılabileceği endişelerini dile getirdi. Kararın Suriye’ye saldırı için kullanılmasına kesinlikle izin vermeyeceklerini kaydetti.

BİR HAFTADA 500 KİŞİ KATLEDİLDİ

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgeleri arasında yer almıştı. Ancak Esad rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırdı. Bu ayın başında yığınak yapılan bölge pazar akşamından bu yana yoğun bombardıman altında. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre bölgede şu ana kadar 120’den fazlası çocuk olmak üzere can kaybı 500’ü geçti.

KALIN: ESAD REJİMİ KATLİAM YAPIYOR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Esad rejiminin Doğu Guta’da katliam yaptığını belirterek, bu katliama bütün dünyanın el birliğiyle dur demesi gerektiğini bildirdi. Oylama öncesi Twitter’dan Doğu Guta’daki katliama ilişkin paylaşımda bulunan Kalın, “Cumhurbaşkanımızın ve ilgili kurumlarımızın yoğun girişimleri devam ediyor. Saldırıların durması ve yardım ulaştırılması için bugün (dün) BM Güvenlik Konseyi’nde oylama yapılacak. Bu katliama bütün dünya el birliğiyle dur demeli” ifadesini kullandı.

TRUMP: HALKA YAPTIKLARI REZALET

Suriye’deki duruma dair ABD Başkanı Donald Trump’tan da açıklamalar geldi. ABD Başkanı Trump önceki gün Beyaz Saray’da ağırladığı Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Esad rejimi, Rusya ve İran’a yüklendi. Trump, son durumla ilgili bir soruya, “(Doğu Guta’da) Suriye, Rusya ve İran’ın son dönemde yaptıkları şeyler insani bir rezalettir ancak ABD’nin orada olmasının tek amacı DEAŞ’ı ortadan kaldırmak ve eve dönmektir, başka bir amaçla orada değiliz. Bunu da önemli ölçüde tamamladık” yanıtını verdi.