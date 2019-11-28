Suriye’de 30 bin konut inşa edecek
İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami, Esad rejimi ile varılan anlaşma çerçevesinde Suriye’de 30 bin konut inşa edeceklerini söyledi. Suriye Konut ve Kamu Hizmetleri Bakanı Süheyl Abdullatif, Tahran’ı ziyaret etti.
Abdullatif’in ziyareti sırasında iki ülke arasında İranlı şirketler tarafından Suriye’de toplu konutlar inşa edilmesi konusunda anlaşma imzalandı. İslami, anlaşma kapsamında altyapı, konut ve mühendislik hizmetleri alanında iki ülke arasında 3 ortak şirket kurulacağını belirterek, İranlı şirketlerin Suriye’deki Esad rejiminin yasalarına uygun bir şekilde ve bağımsız olarak bu ülkede yatırım yapabileceğini kaydetti. Anlaşmanın önceliğinin Suriye’de İranlı şirketler tarafından 30 bin konut inşası ve altyapı projeleri olduğunu ifade eden İslami, “Suriye hükümeti bu konularla ilgili daha sonra açıklama yapacak” dedi.
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