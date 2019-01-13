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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
13.01.2019 - 08:44, Son Güncelleme:

'Suriye ve başka ülkelerde binlerce hedefe saldırı düzenledik'

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'Suriye ve başka ülkelerde binlerce hedefe saldırı düzenledik'

İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot, İsrail'in Kanal2 televizyonuna verdiği röportajda, "Son dört yıl içinde Suriye'de ve başka ülkelerde binlerce hedefe saldırı düzenledik." dedi.

Gelecek hafta görevi sona erecek olan General Eizenkot, ordunun büyük bir savaş yapmak zorunda kalmadan gerçekleştirdiği operasyonlardan gurur duyduğunu belirterek, ordunun Suriye dışında hangi ülkelerde operasyon yaptığına ise açıklık getirmedi.

"İRAN, SURİYE'DE KENDİSİNE ÖZEL ASKERİ BİR ALTYAPI YAPMAYA ÇALIŞIYOR"

İsrail'in her zamankinden "daha güvenli" olduğunu savunan İsrailli general, sözlerini "Ancak başta İran olmak üzere birçok meydan okuma ile de karşı karşıya." ifadeleriyle sürdürdü.

Eizenkot, görevi boyunca kendisini özellikle İran tehdidinin rahatsız ettiğini belirterek, "İran, Suriye'de kendisine özel askeri bir altyapı yapmaya ve ikinci bir cephe açmaya çalışıyor." dedi.

İsrail ordusunun İran'ın "temerküzünü" engellemek için Suriye'deki operasyonlarını sürdürmesinin önemine dikkati çeken Eizenkot, İran destekli Hizbullah örgütünün ise büyük bir füze gücüne sahip olmadığını öne sürdü.

Eizenkot, ülkesinin ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne bir savaş başlatmasına ilişkin ise "İsrail Gazze'de bir savaşa hazırdı ancak ordu böyle bir seçenek düşünmedi." ifadelerini kullandı.

Görevi boyunca İsrail'in stratejik dengesinin iyileştiğini iddia eden Eizenkot, İsrail ordusunun son 20 yıla kıyasla her zamankinden daha çok bir savaşa hazır olduğunu öne sürdü.

Görevi sona erecek olan Eizenkot'un yerine, dönemin Savunma Bakanı Avigdor Liberman tarafından yardımcısı General Aviv Kochavi'nin atandığı açıklanmıştı.

İsrail savaş uçakları, cuma akşamı Suriye'nin başkenti Şam'ın doğusunda yer alan Uluslararası Şam Havalimanı'na füze saldırısı düzenlemişti.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA saldırıyı, "İsrail savaş uçakları Şam Havalimanı'nın çevresini hedef aldı. Hava savunma sistemlerimiz saldırıya karşılık vererek füzelerin çoğunu düşürdü. Saldırıda havalimanındaki depolardan biri vuruldu." ifadeleriyle duyurmuştu.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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