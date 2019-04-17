Suriye üçlüsü haftaya toplanıyor
SURİYE krizine çözüm arayan Astana süreci haftaya Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da devam edecek. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı resmi açıklamasına göre üç garantör ülke Rusya, Türkiye ve İran, 25-26 Nisan tarihlerinde üst düzey istişareler için bir araya geliyor. Elde edilebilecek kayda değer en önemli gelişmenin Suriye Anayasa Komitesi üyelerinin nihai listesinin belirlenmesi olarak gösteriliyor.
Kazakistan Dışişleri açıklamasına göre, Suriye konulu 12’nci Astana görüşmeleri iki etapta gerçekleşecek. 25 Nisan günü Rusya, Türkiye, İran heyetleri bir araya gelerek Suriye’deki durumu ele alacak. Bu görüşmelere Astana’ya ilk defa gözlemci olarak katılan Ürdün heyeti de katılacak. Ertesi gün yuvarlak masanın etrafına üç garantör ve gözlemci ülkenin yanı sıra Şam rejimi temsilcisi ile Suriye muhalifleri oturacak. İkinci gün toplantılarında İdlib’deki durumun ele alınması ve 150 kişiden oluşması planlanan Suriye Anayasa Komitesi’nin son birkaç üyesinin belirlenmesi çalışması yapılacak. Suriye Anayasa Komitesi’nde sivil toplum örgütleri için ayrılan 50 kişilik liste Şam rejimi, muhalifler ve BM’nin itirazları nedeniyle tamamlanamamıştı. Nursultan Nazarbayev’in devlet başkanlığı koltuğunu bırakmasının ardından Astana’nın adı Nursultan olarak değiştirilmişti.
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