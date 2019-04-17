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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA
17.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Suriye üçlüsü haftaya toplanıyor

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Suriye üçlüsü haftaya toplanıyor

SURİYE krizine çözüm arayan Astana süreci haftaya Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da devam edecek. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı resmi açıklamasına göre üç garantör ülke Rusya, Türkiye ve İran, 25-26 Nisan tarihlerinde üst düzey istişareler için bir araya geliyor. Elde edilebilecek kayda değer en önemli gelişmenin Suriye Anayasa Komitesi üyelerinin nihai listesinin belirlenmesi olarak gösteriliyor.

Kazakistan Dışişleri açıklamasına göre, Suriye konulu 12’nci Astana görüşmeleri iki etapta gerçekleşecek. 25 Nisan günü Rusya, Türkiye, İran heyetleri bir araya gelerek Suriye’deki durumu ele alacak. Bu görüşmelere Astana’ya ilk defa gözlemci olarak katılan Ürdün heyeti de katılacak. Ertesi gün yuvarlak masanın etrafına üç garantör ve gözlemci ülkenin yanı sıra Şam rejimi temsilcisi ile Suriye muhalifleri oturacak. İkinci gün toplantılarında İdlib’deki durumun ele alınması ve 150 kişiden oluşması planlanan Suriye Anayasa Komitesi’nin son birkaç üyesinin belirlenmesi çalışması yapılacak. Suriye Anayasa Komitesi’nde sivil toplum örgütleri için ayrılan 50 kişilik liste Şam rejimi, muhalifler ve BM’nin itirazları nedeniyle tamamlanamamıştı. Nursultan Nazarbayev’in devlet başkanlığı koltuğunu bırakmasının ardından Astana’nın adı Nursultan olarak değiştirilmişti.

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