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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
04.12.2018 - 07:49, Son Güncelleme:

Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den Astana görüşmeleri açıklaması

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Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den Astana görüşmeleri açıklaması

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Astana toplantısının Suriye Anayasa Komisyonu üyelerini belirleyemediğini belirterek gelinen noktada sürecin artık sona geldiğini ileri sürdü.

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye'ye ilişkin İngiltere, Fransa, Almanya, Ürdün, Mısır ve Suudi Arabistan temsilcileriyle yaptığı görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanlığında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Astana toplantısında özellikle Suriye Anayasa Komisyonu üyelerinin belirlenemediğini belirten Jeffrey, ABD'nin Astana görüşmelerine bizzat katılmasa da desteklediğini fakat gelinen noktada sürecin artık sona geldiğini ileri sürdü.

Türkiye'nin Suriye Anayasa Komisyonu üyeleri konusunda Rusya ve İran'ın verdiği isimleri kabul etmediğine de atıfta bulunan Jeffrey, "Artık Astana'nın fişini çekme vakti" ifadesini kullanarak Suriye'deki siyasal bir çözüm için Cenevre'nin takip edilmesi gerektiğini belirtti.

MÜNBİÇ'TEN 50 KİŞİLİK BİR GRUBUN AYRILDIĞI İDDİASI

Jeffrey, AA muhabirinin Türkiye ve ABD arasında çizilen Münbiç Yol Haritası gereğince bölgeyi terk etmesi gereken YPG/PYD terör örgütü üyelerinin bir kısmının hala Münbiç'te bulunduğu ve Türk askerlerine tehdit oluşturduğuna yönelik bir soruya ise bölgedeki gelişmeleri bizzat gözlemlediğini ve şu ana dek bölgeden 50 kişilik bir grubun ayrıldığını açıkladı.

Özel temsilci, bölgeden Türk askerlerine herhangi bir saldırı yapılmaması için ABD güçlerinin bölgede bulunduğunu ileri sürerek söz konusu bölgelerin güvenli ve istikrarlı olduğunu savundu.

Bunun ardından YPG/PYD yetkilileriyle görüşüp görüşmediği sorulan Jeffrey, “İşimi yapmak için kiminle görüşmem gerekirse görüşüyorum.” dedi.

"SURİYE'DEKİ KÜRT VE ARAPLARLA SİYASİ BİR GÜNDEMİMİZ YOK"

Öte yandan, ABD'nin Suriye'deki Kürtlerle nasıl bir politikaya sahip olduğu sorulan Jeffrey, ABD'nin ülkedeki tek amacının DEAŞ'ı yenmek ve sorunlara siyasi bir çözüm oluşturmak olduğunu belirtti.

Jeffrey, "Bizim Suriye'deki Kürt ve Araplara yönelik herhangi bir siyasi gündemimiz yok. BM siyasi sürecini kabul eden her grupla çalışırız. Suriye’nin komşularına yönelik tehdit oluşturmayan ve teröre destek vermeyen gruplarlar çalışırız.” değerlendirmesinde bulundu.

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