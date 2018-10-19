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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
19.10.2018 - 17:35, Son Güncelleme:

Suriye Konulu Dörtlü Zirve için Fransa'dan açıklama

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Suriye Konulu Dörtlü Zirve için Fransa'dan açıklama

Fransa, 27 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek Suriye Konulu Dörtlü Zirve'nin siyasi süreci ilerletmek ve Suriye'nin kuzeyinde güvenliği uzun süre sağlamak için ilk aşama olduğunu açıkladı.

Europe 1 radyosunun cumhurbaşkanlığı sarayı Elysee kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, zirveye Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un katılacağı belirtildi.

Macron'un, o tarihe kadar İdlib'de herhangi bir askeri saldırı başlamazsa zirveye katılım sağlayacağı aksi takdirde bunun zirvenin toplanması için gerekli şartların oluşmadığı şeklinde değerlendirileceği vurgulandı.

Elysee kaynakları, İdlib'deki ateşkesi sürdürme, Suriye'nin gelecekteki anayasasının hazırlıklarının başlatılacağı bir Anayasa Komitesi'nin kurulması hedefiyle toplanacak zirvenin siyasi geçiş süreci üzerine yoğunlaşacağını ve burada Rusya'ya tavrını açıkça belli etme görevi düştüğünü kaydetti.

Esed rejiminin müzakere masasına gelmeyi reddettiği bildirilen haberde, "Beklentilerimiz gerçekçi. Siyasi geçiş süreci hakkında ilerleme sağlama ve Suriye'nin kuzeyinde güvenliği daha uzun süre garanti etmek için faydalı olacak bir ilk aşama." değerlendirilmesine yer verildi.

Haberde ayrıca, ilk kez iki farklı müzakere platformunun bir araya geleceği vurgulandı. Türkiye, Rusya ve İran'ın oluşturduğu "Astana Formatı"ndan ve ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Suudi Arabistan ve Ürdün'ün üyesi olduğu "Küçük Grup (Small Group) Formatı"ndan temsilciler, ilk defa ortak bir zirvede buluşmuş olacak.

Suriye Konulu Dörtlü Zirve'ye ilişkin açıklamayı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yapmıştı.

Kalın, "Zirve toplantısında başta sahadaki durum, İdlib Mutabakatı ve siyasi süreç olmak üzere Suriye ihtilafının tüm veçheleriyle ele alınması ve ihtilafa kalıcı çözüm bulunmasına yönelik ortak çabaların uyumlulaştırılması öngörülmektedir." ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika.. İbrahim Kalından dörtlü zirve açıklaması
Son dakika.. İbrahim Kalın'dan dörtlü zirve açıklaması
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