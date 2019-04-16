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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
16.04.2019 - 16:40, Son Güncelleme:

Suriye konulu 12. toplantı Nur Sultan'da yapılacak

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Suriye konulu 12. toplantı Nur Sultan'da yapılacak

Türkiye, Rusya, İran, Beşşar Esed rejim ve muhalefet heyetlerinin katılacağı 12'nci toplantı, 25-26 Nisan'da Nur Sultan'da düzenlenecek.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Rusya ve İran'ın yanı sıra Beşşar Esed rejimi ve muhalefet heyetlerinin katılacağı Suriye konulu 12'nci toplantı, 25-26 Nisan tarihlerinde düzenlenecek.

Birleşmiş Milletler ve Ürdün heyetlerinin gözlemci olarak yer alacağı toplantıda, İdlib, Suriye'nin kuzeydoğusu, çatışan taraflar arasında güven artırıcı önlemler, mültecilerin geri dönüşü, insani durum ve savaş sonrası yeniden yapılanma konuları ele alınacak.

Ayrıca ana toplantı öncesi yapılacak teknik görüşmelerin gündeminde, Anayasa Komitesinin oluşturulmasıyla ilgili çalışmaların tamamlanması ve toplantı sürecine yeni gözlemci devletlerin katılması konuları da yer alacak.

25 Nisan'da ikili ve üçlü formatta yapılacak teknik görüşmelerle başlayacak toplantının ana oturumu, 26 Nisan'da gerçekleşecek.

Görüşmeler kapsamında alıkonulanların serbest bırakılmasına ilişkin çalışma grubunun da 8'inci toplantısını yapması planlanıyor.

Türkiye, Rusya ve İran garantörlüğündeki Astana formatlı görüşmeler, Ocak 2017'den bu yana sürüyor.

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