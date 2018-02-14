Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>Suriye: İsrail’e sürprizlerimiz olacak

    Suriye: İsrail’e sürprizlerimiz olacak

    Hürriyet Haber
    14.02.2018 - 01:21 | Son Güncelleme:

    ŞAM rejimi, uçaksavar sisteminin Suriye hava sahasında operasyon yapan bir İsrail savaş uçağını düşürmesinin ardından benzer ihlaller durumunda İsrail’in daha fazla sürprizle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.

    Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayman Sussan, savaşın Suriye rejimini zayıflattığını düşünen saldırganın büyük bir şaşkınlık yaşayacağını söyledi.

    Etiketler: gazetehaberleri , suriye , israil
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri