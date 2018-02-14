Suriye: İsrail’e sürprizlerimiz olacak

ŞAM rejimi, uçaksavar sisteminin Suriye hava sahasında operasyon yapan bir İsrail savaş uçağını düşürmesinin ardından benzer ihlaller durumunda İsrail’in daha fazla sürprizle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.
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