Suriye için kritik zirve
Türkiye’nin ABD ile vardığı anlaşma çerçevesinde Barış Pınarı harekâtına verdiği 120 saatlik arayla ilgili süre bu akşam doluyor.
Öncesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya’nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye’deki gelişmeleri masaya yatıracak. Bugün öğle saatlerinde yapılacak görüşmede Suriye’nin kuzeyinin terör örgütü PKK’dan nasıl temizleneceği ele alınacak. İki lider, en son 27 Ağustos’ta Moskova’da İdlib’deki gelişmeleri görüşmek için bir araya gelmişti.
ADANA MUTABAKATI YİNE GÜNDEMDE
Putin’in dış politikadan sorumlu yardımcısı Yuriy Uşakov Soçi zirvesiyle ilgili şunları söyledi: “İki lider bir araya geldiklerinde, Türkiye ile ABD arasında Fırat’ın doğusuyla ilgili imzalanan 120 saatlik harekâta ara verme anlaşmasının süresi de dolmuş oluyor. Bu süre bitiminde neler yaşanacağı önemli. Liderler tam da bu konuyu görüşmelerinde
ele alacaklar.”
Kritik görüşme öncesinde Rusya, Türkiye ile Suriye arasında 1998 yılında imzalanmış olan Adana Mutabakatı’nı da gündemde tutuyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Türkiye ile Esad rejimi arasında çözüm için diyalogun şart olduğunu söyleyerek arabuluculuğa hazır olduklarını söylemiş ve mutabakata işaret etmişti.
DEAŞ RAHATSIZLIĞI
Diplomatik cephede Türkiye’ye yüklenmemeyi tercih eden Rusya, askeri alanda ise eleştiri dozunu arttırdı. Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye’nin kuzeydoğu bölgelerindeki DEAŞ militanlarının başı boş kaldığını iddia ederek “Türkiye’nin Suriye topraklarında başlattığı askeri harekât sonucunda 8 göçmen kampıyla militanların tutulduğu 12 hapishane denetimsiz kaldı. Şimdi buradan kaçan DEAŞ militanları dış dünyaya ve belki de kendi ülkelerine dönüş yapmak istiyor” ifadelerini kullandı.
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