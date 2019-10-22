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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA
22.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Suriye için kritik zirve

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Suriye için kritik zirve

Türkiye’nin ABD ile vardığı anlaşma çerçevesinde Barış Pınarı harekâtına verdiği 120 saatlik arayla ilgili süre bu akşam doluyor.

Öncesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya’nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye’deki gelişmeleri masaya yatıracak. Bugün öğle saatlerinde yapılacak görüşmede Suriye’nin kuzeyinin terör örgütü PKK’dan nasıl temizleneceği ele alınacak. İki lider, en son 27 Ağustos’ta Moskova’da İdlib’deki gelişmeleri görüşmek için bir araya gelmişti.

ADANA MUTABAKATI YİNE GÜNDEMDE

Putin’in dış politikadan sorumlu yardımcısı Yuriy Uşakov Soçi zirvesiyle ilgili şunları söyledi: “İki lider bir araya geldiklerinde, Türkiye ile ABD arasında Fırat’ın doğusuyla ilgili imzalanan 120 saatlik harekâta ara verme anlaşmasının süresi de dolmuş oluyor. Bu süre bitiminde neler yaşanacağı önemli. Liderler tam da bu konuyu görüşmelerinde

ele alacaklar.”

Kritik görüşme öncesinde Rusya, Türkiye ile Suriye arasında 1998 yılında imzalanmış olan Adana Mutabakatı’nı da gündemde tutuyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Türkiye ile Esad rejimi arasında çözüm için diyalogun şart olduğunu söyleyerek arabuluculuğa hazır olduklarını söylemiş ve mutabakata işaret etmişti.

DEAŞ RAHATSIZLIĞI

Diplomatik cephede Türkiye’ye yüklenmemeyi tercih eden Rusya, askeri alanda ise eleştiri dozunu arttırdı. Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye’nin kuzeydoğu bölgelerindeki DEAŞ militanlarının başı boş kaldığını iddia ederek “Türkiye’nin Suriye topraklarında başlattığı askeri harekât sonucunda 8 göçmen kampıyla militanların tutulduğu 12 hapishane denetimsiz kaldı. Şimdi buradan kaçan DEAŞ militanları dış dünyaya ve belki de kendi ülkelerine dönüş yapmak istiyor” ifadelerini kullandı.

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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