Suriye için dörtlü zirve
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye konulu dörtlü zirvenin Türkiye, Rusya, Fransa ve Almanya’nın katılımıyla 27 Ekim 2018’de İstanbul’da düzenleneceğini bildirdi.
Suriye’de barışçı çözüm çabaları yönünde dün önemli bir gelişme oldu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde Rusya Devlet Başkanı Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Merkel’in dörtlü zirve toplantısı için 27 Ekim’de İstanbul’da bir araya geleceklerini bildirdi.
KALICI ÇÖZÜM İÇİN ORTAK ÇABA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, “Zirve toplantısında başta sahadaki durum, İdlib mutabakatı ve siyasi süreç olmak üzere Suriye ihtilafının tüm veçheleriyle ele alınması ve ihtilafa kalıcı çözüm bulunmasına yönelik ortak çabaların uyumlulaştırılması öngörülmektedir” ifadelerini kullandı.
ALMANYA: SOÇİ’NİN DEVAMI ÖNEMLİ
Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Martina Fietz, Türkiye ile Rusya arasında İdlib’de ateşkesin korunmasına yönelik varılan Soçi mutabakatı sürecinin devam etmesi için her şeyin yapılması gerektiğini söyledi. Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Rusya’yı Esad rejiminin müttefiki olarak özel sorumluluğu olan bir partner olarak gördüğünü belirten Fietz, aynı zamanda Türkiye’nin de Rusya ile yapılan mutabakat ile özel sorumluluk üstlendiğini kaydetti.
FRANSA: BARIŞ İÇİN YENİ İVME
Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada tarafların Suriye’deki savaşı ve bu ülkenin İdlib vilayetinde olası insani felaketten kaçınmanın yollarının ele alınacağı belirtildi. Açıklamada, Paris hükümetinin yeni bir mülteci akışını engellemek için İdlib’deki ateşkesi sağlamlaştırmak istediği ve barış müzakereleri için yeni bir ivme sağlamayı amaçladığı vurgulandı.
‘BÜYÜK BEKLENTİLER OLMAMALI’
Putin’in Sözcüsü Dimitriy Peskov, Rus medyasını bilgilendirme brifinginde gazetecilerin “İstanbul zirvesinde önemli kararlar alınması bekleniyor mu” sorusuna “Çok önemli kararların alınacağı bir zirve olması beklenmiyor. Ama bu da bir adım ve yapılması için hazırlıklar devam ediyor” dedi.
BİLGİ NOTU
Rusya ile Türkiye arasında İdlib için varılan 17 Eylül’deki Soçi mutabakatına göre 10 Ekim’e kadar tampon bölgeden tüm ağır silahların çekilmesi, 15 Ekim’de ise hafif silahlı militanların çekilmiş olması öngörülüyordu. Ardından Rus ve Türk birliklerinin tampon bölgede devriyeye başlaması planlanıyor.
BERLİN’DEN ESAD HARİÇ SURİYE İLE IRAK’A YARDIM
Almanya, Irak ve Suriye’de DEAŞ’tan alınan bölgelerde suyun temizlenmesi, kanalizasyon ve yeniden inşa için 100 milyon Euro (645 milyon TL) aktaracak. Erbil’den yayın yapan Rudav’ın haberine göre 90 milyon Euro (579 milyon TL) BM üzerinden Irak’a, 10 milyon Euro (64.5 milyon TL) ise terör örgütü YPG’nin terör örgütü DEAŞ’tan aldığı Rakka ve kısmen kontrolü sağladığı Deyrizor’a gidecek. Para yardımını Alman Federal İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı koordine edecek. Bununla beraber bakanlık, Suriye’de Esad rejiminin denetimindeki bölgeleri herhangi bir maddi yardım yapılmayacağını vurguladı.
BM: MEMNUNİYET DUYUYORUZ
BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul’da yapılacak zirvenin Suriye için önemli olduğunu söyledi. Sözcü, BM’nin Suriye’deki sivillere yönelik insani yardım ulaştırmasının, siyasi gelişmelere bağlı olduğuna dikkati çekerek, “Bence güçlü aktörlerin bir araya gelmesi olumlu bir gelişme. (Zirvenin) İdlib ve Suriye genelindeki krize siyasi ve barışçıl bir çözüm bulunmasına katkı sağlamasını umuyoruz” dedi.
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