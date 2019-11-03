Suriye Anayasa Komitesi’nde ilk adım tamam
İsviçre’nin Cenevre kentinde 30 Ekim’de toplanan Suriye Anayasa Komitesi ilk aşamayı tamamladı. Anayasa taslağını hazırlayacak 45 kişilik kurul belirlendi. Kurul yarın toplanacak.
ESAD rejimi, muhalefet ve STK temsilcilerini ilk kez aynı salonda bir araya getiren Suriye Anayasa Komitesi’nin (SAK) üç günlük ilk aşaması sona erdi. SAK, anayasayı hazırlayacak 45 kişilik bir kurul oluşturdu. Yarın çalışmaya başlayacak olan kurul, ilk önerilerini sunmaya başlayacak.
ŞAM ÖNERİSİ
Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, kurulun oluşturulmasını bir başarı olduğunu belirtirken Şam rejimi, muhalefet ve sivil toplum örgütleri heyetleri arasında güvensizlik ortamının henüz tam anlamıyla giderilmemiş olduğunu kabul etti. Üç günlük genel oturumun sonunda Şam yönetimi grubunun Eş Başkan Ahmed Kuzbari konuşma yaparak ikinci genel oturumdan sonra üçüncü Anayasa Komitesi çalışmalarının Suriye başkenti Şam’a taşınması gerektiğini savundu.
MUHALEFET KARŞI
Komitenin muhalif kanadı Eş Başkanı Hadi El Bahra ise “Anayasa kurulu 4 Kasım tarihinde bir hafta boyunca can alıcı konuları ele almaya başlayacak. Suriye halkı Anayasa Komitesi olarak bizden hızlı çözüm bekliyor. Anayasa Komitesi bir an önce, en geç 6 ay içinde yeni anayasal düzenlemeleri tamamlamalı. 2020 Suriye meclis seçimleriyle 2021 Suriye başkanlık seçimleri yeni anayasanın belirlediği güçler dağılımıyla ve BM gözlemcileri denetiminde yapılmalı” ifadelerini kullandı. Şam’dan açıklama yapan Suriye Devlet Başkanı Esad ise “Komite çalışmalarıyla Suriye’deki seçimler birbirine bağlı iki süreç değildir” demesi muhalif kanatta şüphe uyandırdı.
BİLGİ NOTU
Rusya, İran ve Türkiye’nin yürüttüğü Astana süreci çerçevesinde rejimden 50, muhaliflerden 50 ve STK’lardan 50 olmak üzere 150 kişilik Suriye Anayasa Komitesi oluşturulmuştu.
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