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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
03.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Suriye Anayasa Komitesi’nde ilk adım tamam

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Suriye Anayasa Komitesi’nde ilk adım tamam

İsviçre’nin Cenevre kentinde 30 Ekim’de toplanan Suriye Anayasa Komitesi ilk aşamayı tamamladı. Anayasa taslağını hazırlayacak 45 kişilik kurul belirlendi. Kurul yarın toplanacak.

ESAD rejimi, muhalefet ve STK temsilcilerini ilk kez aynı salonda bir araya getiren Suriye Anayasa Komitesi’nin (SAK) üç günlük ilk aşaması sona erdi. SAK, anayasayı hazırlayacak 45 kişilik bir kurul oluşturdu. Yarın çalışmaya başlayacak olan kurul, ilk önerilerini sunmaya başlayacak.

ŞAM ÖNERİSİ

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, kurulun oluşturulmasını bir başarı olduğunu belirtirken Şam rejimi, muhalefet ve sivil toplum örgütleri heyetleri arasında güvensizlik ortamının henüz tam anlamıyla giderilmemiş olduğunu kabul etti. Üç günlük genel oturumun sonunda Şam yönetimi grubunun Eş Başkan Ahmed Kuzbari konuşma yaparak ikinci genel oturumdan sonra üçüncü Anayasa Komitesi çalışmalarının Suriye başkenti Şam’a taşınması gerektiğini savundu.

MUHALEFET KARŞI

Komitenin muhalif kanadı Eş Başkanı Hadi El Bahra ise “Anayasa kurulu 4 Kasım tarihinde bir hafta boyunca can alıcı konuları ele almaya başlayacak. Suriye halkı Anayasa Komitesi olarak bizden hızlı çözüm bekliyor. Anayasa Komitesi bir an önce, en geç 6 ay içinde yeni anayasal düzenlemeleri tamamlamalı. 2020 Suriye meclis seçimleriyle 2021 Suriye başkanlık seçimleri yeni anayasanın belirlediği güçler dağılımıyla ve BM gözlemcileri denetiminde yapılmalı” ifadelerini kullandı. Şam’dan açıklama yapan Suriye Devlet Başkanı Esad ise “Komite çalışmalarıyla Suriye’deki seçimler birbirine bağlı iki süreç değildir” demesi muhalif kanatta şüphe uyandırdı.

BİLGİ NOTU

Rusya, İran ve Türkiye’nin yürüttüğü Astana süreci çerçevesinde rejimden 50, muhaliflerden 50 ve STK’lardan 50 olmak üzere 150 kişilik Suriye Anayasa Komitesi oluşturulmuştu.

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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