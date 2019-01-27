Suriye: Adana mutabakatına uyuyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hafta içinde Rusya’da yaptığı görüşmelerde gündeme gelen Ankara-Şam arasındaki 1998 tarihli Adana Mutabakatı’na dair Suriye’den de açıklama geldi.
Rus Sputnik haber sitesine göre, Suriye devlet televizyonuna konuşan ancak ismi verilmeyen bir Suriye Dışişleri kaynağı, “Suriye, her ne şekilde olursa olsun terörün her haliyle mücadele hakkında olan Adana Mutabakatı’nı ve onunla ilgili olan tüm anlaşmaları destekliyor ve onlara uyuyor” dedi. Suriyeli kaynak konuşmasında, Türkiye’ye yönelik suçlayıcı ifadeler de kullanarak Ankara’yı anlaşmayı ihlal etmekle suçladı.
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