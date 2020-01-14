Süreç Berlin’de devam edecek

Başbakan Angela Merkel’in sözcüsü Steffen Seibert, Moskova’da görüşmelerin gerçekleştiği esnada yaptığı açıklamada “Türkiye Cumhurbaşkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın çabaları sonucu varılan ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz” ifadelerini kullandı. Berlin’deki Libya Konferansı için kesin bir tarih vermekten kaçınan Seibert, “Böyle bir plan var. Ama bugün bu tarih hakkında resmi bir açıklama yapamam. Böyle bir konferans için hazırlıklar devam ediyor. Konferans kesinlikle ocak ayı içinde Berlin’de olacak. Başbakan ve Dışişleri Bakanı bunun için uluslararası müttefiklerle bir dizi görüşmeler yürüttü. Hazırlıklar sona erdikten ve tarih kesinleştikten sonra basını hemen bilgilendireceğiz” dedi. Berlin zirvesine BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinden ABD, Rusya, Çin, İngiltere Fransa’nın yanı sıra Türkiye, İtalya, Almanya, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri katılması bekleniyor. Toplantıya Tunus, Cezayir, Katar, Nijer, Çad ve Yunanistan gibi ülkelerin katılımı için de temasların sürdüğü belirtiliyor.