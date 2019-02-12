‘Şüphelinin kulak izini alalım memur bey!’
İngiltere’de Southampton Üniversitesi bilim insanları, kulaklardan da parmaklardaki gibi ‘kişiye özel iz testi’ yapılabileceğini belirledi.
Araştırmaya göre yaşam boyu büyümeye devam eden kulaklar, yapısını aynen koruyor ve tamamen kişiye özel, dünyada başka kimsede bulunmayan ‘iz’ler taşıyor. bu da kulak izinin, kriminal araştırmalarda parmak izi yerine kullanılabileceği anlamına geliyor. Araştırma ekibinden Prof. Mark Nixon, “Kulaklar istikrarlı bir yapıya sahip” derken, uzmanlar parmaklar zaman içinde aşınıp sertleşebildiği için, kulak izleri ile çok daha isabetli tespitlere ulaşılabileceği görüşündeler.
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