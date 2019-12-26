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Dünya
AA
26.12.2019 - 19:03, Son Güncelleme:

Şüphe üzerine durduruldu, saldırı girişimi son anda engellendi!

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Şüphe üzerine durduruldu, saldırı girişimi son anda engellendi!

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Tel Abyad'da arama tarama faaliyetini sürdüren Suriye Milli Ordusu askerleri, terör örgütü YPG/PKK tarafından tuzaklanmış bombalı bir kamyon tespit ederek muhtemel bir terör saldırısının önüne geçti.

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Tel Abyad'da arama tarama faaliyetini sürdüren Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, terör örgütünün işgalindeki bölgeden kentin güney kırsalındaki Ayn Arus köyüne giren şüpheli bir kamyonu durdurdu.

Tel Abyad ilçe merkezine doğru hareket ettiği öğrenilen araçta titizlikle arama yapan SMO askerleri, bomba düzeneğine rastladı. SMO askerlerinin dikkati sonucu, terör örgütünün eylemi engellendi.

Şüphe üzerine durduruldu, saldırı girişimi son anda engellendi

Sivillerden uzak bir bölgeye çekilen araçtaki patlayıcının imha edilmesi için çalışma başlatıldı.

"ÖRGÜTÜN TERÖR EYLEMİNİ ENGELLEDİK"

SMO komutanlarından Muhammed Cerrah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Terör örgütü işgalindeki bölgeden gelerek M4 kara yolundan güvenli bölgeye giren Mercedes marka kamyonda yapılan arama tarama çalışmalarında bomba düzeneği yerleştirildiğini tespit ettik." dedi.

Şüphe üzerine durduruldu, saldırı girişimi son anda engellendi

Cerrah, daha önce de örgütün Tel Abyad kent merkezine birçok bombalı araç eylemleri yaptığını belirterek, "Elhamdülillah, ekiplerimiz sayesinde örgütün istikrar ve güven ortamını bozmaya yönelik terör eylemini engelledik." diye konuştu.

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